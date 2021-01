Bratislavské Nové Mesto sprísni kontroly parkovania, pokračuje v štarte regulovaného parkovania

Registrácia do parkovacieho systému v bratislavskom Novom Meste pokračuje, sprísnia sa aj kontroly. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti. „Nové Mesto pokračuje v naštartovaní regulovaného parkovania v zóne Tehelné pole,“ uvádza mestská časť, ktorá spustila pilotný projekt s cieľom zvýhodnenia Novomešťanov v decembri minulého roka.

Registrácia iba online

„Počas prvého mesiaca si spoplatnenú rezidentskú kartu, ktorá rezidentov oprávňuje bez ďalších poplatkov parkovať v zóne počas celého dňa, zaregistrovala necelá polovica oprávnených občanov,“ dodal zástupca starostu Stanislav Winkler.

Registrácia do parkovacieho systému pokračuje aj v januári, z dôvodu aktuálnej situácie momentálne iba online, a to prostredníctvom webovej stránky Nového Mesta. „Týmto chceme apelovať na tých, ktorí majú prístup k internetu, aby pomohli svojim blízkym, ktorí internet nemajú, s online registráciou,“ apeluje Andrej Árva z Novomestskej parkovacej spoločnosti. Súčasťou systému regulovaného parkovania je aj efektívna kontrola dodržiavania pravidiel.

Kontrolovať budú aj zástupcovia mesta

„Po decembrovom prechodnom období bez sankcií už bratislavská mestská polícia tento rok začala s vyrubovaním pokút za priestupky súvisiace s porušovaním podmienok regulovaného parkovania,“ upozorňuje mestská časť s tým, že sa to týka rezidentov bez rezidentskej karty, ako aj návštevníkov, ktorí v zóne parkujú bez úhrady poplatku.

„Od 4. do 17. januára bolo aj vďaka zvýšeným kontrolám mestskej polície v zóne Tehelné pole zistených a riešených celkom 223 priestupkov na úseku parkovacej politiky,“ informoval Peter Pleva z Mestskej polície hlavného mesta SR. V najbližšom období budú policajné hliadky v zóne posilnené, do kontrolnej činnosti sa zapoja aj zástupcovia mestskej časti „Aj preto vyzývame všetkých, ktorí sa ešte nezaregistrovali do systému rezidentského parkovania, aby tak neodkladne urobili,“ uzavrela mestská časť. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke Nového Mesta.