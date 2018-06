Bratislavský kraj chce zachovať stav pohotovostí pre deti a vyzval ministerstvo na dialóg

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyzýva ministerstvo zdravotníctva zachovať súčasný stav Ambulancií pohotovostnej služby (APS) pre deti v regióne. Zároveň vyzýva ministerstvo na urýchlený dialóg.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda BSK Juraj Droba s tým, že od 1. júla budú APS pre deti v kraji fungovať po novom, a to len v rámci Národného ústavu detských chorôb na bratislavských Kramároch.

“Ministerstvu sme predložili návrh, ktorým je zachovanie súčasného stavu. Ministerstvo nás ubezpečilo, že pripravuje vydanie povolení novým organizátorom pohotovostných služieb, no doteraz nemáme informáciu, že komu,“ uviedol ďalej Droba. Dodal, že vo vyjadrení ministerstva chýba tiež potvrdenie o poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby pre deti v okrese Malacky.

Rozpisy služieb pre lekárov

Podľa Drobu má kraj robiť aj rozpisy služieb pre lekárov, stále však nevedia, komu tie rozpisy robiť majú. “S poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sme v kontakte už niekoľko dní, ani oni však nemajú z ministerstva zdravotníctva informácie,“ povedal predseda BSK.

Primátor Senca Karol Kvál na margo nového fungovania pohotovostí pre deti uviedol, že v meste doteraz túto službu vykonávala Rýchla zdravotnícka pomoc, ale po novom by to mala robiť služba, ktorá ešte nefunguje. “Zatiaľ nevieme, kto bude túto službu vykonávať a odkedy,“ povedal na tlačovej konferencii Kvál.

“Táto situácia je pre Pezinok a celý región neudržateľná už aj preto, že od 1. júla občania nebudú mať ani súkromnú lekársku službu, ktorá v Pezinku funguje,“ povedal primátor Pezinka Oliver Solga. Ako dodal, ďalším problémom je podľa neho dostupnosť.

Primátor si nevie predstaviť, že rodičia s deťmi budú musieť chodiť do Bratislavy na Kramáre, dostupnosť z obcí okresu Pezinok bude možno aj viac ako 50 kilometrov. “Sme pripravení aj priplatiť lekárom v prípade predĺženia pohotovosti alebo jej rozšírenia,“ uviedol ďalej Solga.

Mapa bodov APS

Podľa hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej ministerstvo zdravotníctva v pravidelných intervaloch komunikovalo uvedenú zmenu s vyššími územnými celkami (VÚC), takisto aj s Bratislavským samosprávnym krajom. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská komunikovala o APS aj so županom Jurajom Drobom, uvádza sa v stanovisku ministerstva zdravotníctva pre agentúru SITA.

V piatok sa uskutoční stretnutie, kde budú prerokované so zástupcami všetkých vyšších územných celkov vrátane bratislavského všetky potrebné detaily tak, aby boli kraje dostatočne a včas informované.

Ministerstvo zároveň najneskôr do konca tohto mesiaca, akonáhle si organizátori prevezmú poverenia, pripraví pre občanov mapu bodov APS, ktorá bude zverejnená na webovom sídle ministerstva zdravotníctva a takisto bude poskytnutá médiám a VÚC.

Dostupnosť zdravotnej starostlivosti

V stanovisku ministerstva zdravotníctva je ďalej uvedené, že dostupnosť zdravotnej starostlivosti je zachovaná. V prípade akútnej zmeny zdravotného stavu je k dispozícii posádka ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Počas dňa môže rodič s dieťaťom v prípade zdravotného problému navštíviť pediatrické ambulancie.

Mimo ordinačných hodín vyšetria dieťa v ambulantnej pohotovostnej službe v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave tak, ako to bolo aj doteraz. Takisto prevádzkovateľ pevného bodu APS môže zriadiť aj doplnkový bod. Je tu aj možnosť návštevnej služby, keď lekár príde za pacientom.

„Čo sa týka konkrétnych bodov APS, ministerstvo zdravotníctva ich zverejní následne po tom, ako si organizátori prevezmú poverenia,“ uzatvára stanovisko ministerstva zdravotníctva.

Od 1. júla by mala na Slovensku začať fungovať nová sieť pohotovostí. Po novom by malo lekársku službu prvej pomoci zabezpečovať viac ako 70 ambulantných pohotovostí pre dospelých a viac ako 60 pre deti a dorast. V rámci takzvanej pevnej siete bude počas pracovného týždňa fungovať ambulantná pohotovosť od 14:00 do 22:00 Doplnková sieť bude dobrovoľná s možnosťou kratšej prevádzky.