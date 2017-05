Bratislavský kraj plánuje investovať do cyklodopravy, na jej rozvoj dá milióny eur

BRATISLAVA 13. mája (WebNoviny.sk) – V Bratislavskom kraji pôjde na rozvoj cyklodopravy do roku 2020 takmer osem miliónov eur.

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman, rozvoj cyklodopravy, projektov verejnej dopravy a financovanie budovania ciest podporili členovia Rady partnerstva kraja, ktorých rozhodnutie musí ešte koncom mája schváliť Monitorovací výbor pre Integrovaný regionálny operačný program.

Podľa predsedu BSK Pavla Freša by mali ísť peniaze v tomto programovom období najmä do rozvoja nemotorovej dopravy, teda do budovania cyklistickej infraštruktúry a do zvyšovania atraktivity verejnej osobnej dopravy. “Viac ako osem miliónov pôjde na budovanie ciest I. triedy a už teraz vieme, že do roku 2023 bude postavená prvá časť obchvatu pod Malými Karpatmi, teda obchvatu Slovenského a Chorvátskeho Grobu, Pezinka a Modry. Koncom roka už budeme vedieť aj konkrétne, ktorá časť bude prvá,“ objasnil Frešo.

V najbližšom období sa tak začne príprava projektovej dokumentácie a podľa stavu pripravenosti bude možnosť časti obchvatu prefinancovať z eurofondov. Z eurofondov budú v rokoch 2014 až 2020 v rámci bezpečnej a ekologickej dopravy v Bratislavskom kraji podporené aj projekty verejnej osobnej dopravy v sume vyše 13 miliónov eur a spomínaných takmer osem miliónov eur je vyčlenených na cyklistickú dopravu.