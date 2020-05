Bratislavskí kukláči počas protidrogovej akcie zadržali štyri osoby (video)

Bratislavskí kukláči vykonali v utorok večer protidrogové razie v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Zadržali štyri osoby. Ako informovala bratislavská krajská polícia, s policajtmi uskutočnili tri prehliadky v Bratislavskom a jednu v Trnavskom kraji, počas ktorých zabezpečovali dôkazy týkajúce sa drogovej trestnej činnosti.

Zadržali štyri osoby, jednu prepustili a so zvyšnými vykonávajú ďalšie potrebné procesné úkony. “Poskytnutie bližších informácií v súčasnosti nie je možné, keďže by to mohlo zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci,” uviedli bratislavskí policajti. Polícia informácie poskytne hneď, keď to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní.