Bratislavský samosprávny kraj ako prvý kraj spúšťa program pre stážistov

BRATISLAVA 18. marca (WebNoviny.sk) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako prvý kraj na Slovensku spúšťa komplexný program pre stážistov.

Termín nástupu je 1. apríla

Župa hľadá stážistov na obdobie štyroch až piatich mesiacov na odbory zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva, mládeže a športu, cestovného ruchu, kultúry a financií.

Takisto záujemcov prijmú na Útvar riaditeľa úradu a do Kancelárie predsedu. Informovalo o tom v pondelok agentúru SITA tlačové oddelenie BSK. Uchádzači musia poslať svoj životopis a motivačný list do piatka 22. marca do 12:00. Termín nástupu je 1. apríla.

Tri eurá na hodinu

Študenti si okrem získania skúseností môžu zarobiť aj tri eurá na hodinu. Uchádzači musia byť študenti strednej školy alebo druhého až štvrtého ročníka na vysokej škole.

„Rozhodli sme sa pre takýto krok ako prvá župa a hľadáme až 13 stážistov, ktorí budú stážovať na piatich odboroch, plus v kancelárii predsedu a na Útvare riaditeľa úradu. Naším zámerom je viac vtiahnuť mladých ľudí do verejného sektoru, zvýšiť ich záujem o túto prácu a rozšíriť im obzory o tom, čo všetko úrad robí a v akých oblastiach,“ uviedol predseda BSK Juraj Droba.