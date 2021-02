Bratislavským lekárom sa mal po očkovaní vážne zhoršiť zdravotný stav, polícia klamstvá vyvracia

Konšpirátori šíria podľa polície klamstvá o zdravotnom stave lekárov aj po tom, ako ich samotní lekári popreli. Vo svojom profile Hoaxy a podvody – Polícia SR o tom na sociálnej sieti informuje s tým, že internetom sa šíri informácia o dvoch lekároch z Bratislavy, ktorí začali mať údajne závažné zdravotné problémy po podstúpení očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Dvojica lekárov následne poskytla verejnosti stanovisko, v ktorom uviedli, že sa informácie o zhoršení ich zdravotného stavu po očkovaní nezakladajú na pravde. Polícia však napriek tomu eviduje ďalšie aktivity konšpirátorov. Tí lekárov obviňujú z klamstiev a zo snahy zapierať svoje zdravotné komplikácie pred verejnosťou.

„Tvrdé jadro konšpirátorov sa nedá odradiť ničím. Len oni vedia to, čo o sebe neviete. Vedia, ako sa cítite, vedia, aký je váš zdravotný stav. Sú to experti na všetko. Je neradno sa s nimi zahrávať. Lajkov a zdieľaní zbierajú po stovkách. Bojujú proti svetovej nadvláde. Nemajú miliardy ako Bill Gates, ale sú krok pred ním. Vedia, že on po nich ide. Ich prezieravosť je neohraničená, sú to konšpirátori,“ uviedla v statuse polícia.

Dvojica lekárov z Bratislavy zároveň avizovala, že na šíriteľov nepravdivých správ o svojom zdravotnom stave podá trestné oznámenie.