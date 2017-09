Bratislavským županom chce byť aj Mrva, kampaň stavia na niekoľkých okruhoch

RATISLAVA 5. septembra (Webnoviny.sk) – Kandidatúru na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v utorok oznámil aj starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva.

Na tlačovej konferencii pod hradom Devín predstúpil Mrva pred novinárov na bicykli a s prilbou na hlave, čo malo byť symbolom toho, že v kraji sa chce zamerať na budovanie cyklotrás. Občania kraja jeho kandidatúru podporili viac ako 6 200 podpismi.

Zaujíma sa najmä o dopravu

Kampaň stavia Mrva so svojím tímom na niekoľkých okruhoch. Riešiť by chceli plynulosť dopravy, týka sa to najmä miest a obcí v kraji, ktoré trpia dopravnými zápchami. Zharmonizovať by tiež chceli vlakové a autobusové spojenia, vlaky by chceli napojiť na autobusy a má v pláne pustiť sa tiež do budovania záchytných parkovísk.

Čo sa týka cyklotrás, občania by ich podľa Mrvu mali využívať nielen na rekreáciu, ale aj ako dopravu do práce alebo do školy. V programe tímu Jána Mrvu je aj zachovávanie vinárskych a folklórnych tradícií i rozvoj agroturistiky.

Voľby budú 4. novembra

Kandidatúru na predsedu BSK v novembrových voľbách do VÚC oficiálne ohlásili Milan Ftáčnik (nezávislý), Rudolf Kusý (nezávislý), Juraj Droba (SaS), Jozef Uhler (nezávislý), Rastislav Blaško (nezávislý), Martin Jakubec (nezávislý), Ľubomír Kolárik (nezávislý) a súčasný predseda BSK Pavol Frešo (nezávislý).

S podporou strán Most-Híd, SKOK a Strany zelených Slovenska (SZS) bude na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja kandidovať aj Daniel Krajcer.

Voľby do vyšších územných celkov budú 4. novembra. Poslanci NR SR na jar schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov. To znamená, že predsedom samosprávneho kraja sa stane ten z kandidátov, ktorý získa najviac platných hlasov.