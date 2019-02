Bratislavu čakajú rozsiahle dopravné obmedzenia, pre návštevu Merkelovej uzavrú aj obchvat D1

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) – V súvislosti so štvrtkovou návštevou nemeckej kancelárky Angely Merkelovej budú v hlavnom meste rozsiahle dopravné obmedzenia. Pripraviť sa musia hlavne vodiči.

Ako agentúru SITA informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, od 10:30 budú obmedzenia v premávke pri presune delegácie z bratislavského letiska.

Uzavrú aj obchvat D1

Uzatvorený bude diaľničný obchvat D1 v úseku od Zlatých pieskov po Most SNP, ďalej ulice Einsteinova, Staromestská a Hodžovo nám. Tieto obmedzenia budú trvať približne do 11:30.

Približne od 11:45 do 12:00 bude uzatvorené Hodžovo nám. a Palisády v oboch smeroch po Bratislavský hrad. Od 13:45 do 14:15 budú opäť uzatvorené Palisády, Hodžovo nám. Suché mýto, Nám. SNP, ulice Špitálska, Štúrova a Jesenského.

Odporúčania polície

Od zhruba 14:45 do 16:00 bude uzatvorená Uršulínska ulica, Nám. SNP, Suché mýto, Hodžovo nám., Staromestská ulica, Most SNP, Eisteinova a diaľničný obchvat v smere na Trnavu.

Polícia odporúča vodičom, ktorí plánujú príchod do Bratislavy po diaľnici D1, ak je to možné, aby tak spravili v čase najneskôr do cca 10:00, následne po 12:00. Odísť z Bratislavy bude najvhodnejšie do zhruba 14:45, následne po 17:00.

Vodičov žiadajú, aby zvýšili pozornosť, boli trpezliví a riadili sa pokynmi polície. Vodičov žiadajú, aby sa uvedeným úsekom vyhli, ak je to možné a využili alternatívnu trasu.