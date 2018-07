Brazílčania túžia po perfektnom zápase, Mexičania ešte chcú zotrvať na MS vo futbale

SAMARA 1. júla (WebNoviny.sk) – Brazílsku futbalovú reprezentáciu čaká v pondelok na XXI. majstrovstvách sveta v Rusku (14. júna – 15. júla) ťažká osemfinálová konfrontácia s Mexičanmi.

Favorizované „Selecao“ postúpilo zo skupiny MS trinástykrát po sebe, čo je najdlhšia aktívna séria na svetových šampionátoch. Meranie síl v samarskej Cosmos Arene povedie skúsený taliansky rozhodca Gianluca Rocchi. Výkop je stanovený na 16.00 h SELČ.

Musia si súpera preštudovať

Odborníci sa všeobecne zhodujú. že Brazília by si nemala pokaziť skvelú bilanciu vo vyraďovacej časti v modernej ére MS. Futbalisti z krajiny samby a kávy zatiaľ naposledy „pohoreli“ v osemfinále MS ešte v Taliansku 1990, kde nestačili na juhoamerického rivala z Argentíny (0:1).

Na ostatných šiestich MS sa až trikrát predstavili vo finále, z toho dvakrát sa stali majstrami sveta. V spomenutom období (1994-2014) zakaždým postúpili minimálne do štvrťfinále.

„Mexičania sú silné mužstvo. V skupine vyhrali dva zápasy a kvalifikovali sa ďalej na úkor Nemcov. Musíme si súpera poriadne preštudovať, aby sme vedeli, čo od neho môžeme očakávať,“ poznamenal brazílsky tréner Tite.

„Kanárici“ sa budú proti tímu „El Tri“ spoliehať aj na formu z nedávneho obdobia, veď z ostatných 15 duelov vyhrali až dvanásť. Navyše na „mundiale“ si v posledných 13 vystúpeniach desaťkrát udržali čisté konto.

Mexiko je behavý a technický tím

Brazílčania vyhrali E-skupinu, keď prekonali Kostaričanov aj Srbov (zhodne 2:0) a body stratili len v úvodnom stretnutí so Švajčiarmi (1:1). Mexičania obsadili v „efku“ 2. pozíciu za nečakanými víťazmi Švédmi, ale pred obhajcami prvenstva Nemcami a reprezentantmi Kórejskej republiky.

„Mexiko je behavý a technický tím, ktorý hrá spolu už veľmi dlho. Budeme musieť odohrať perfektný zápas, aby sme prenikli do štvrťfinále,“ myslí si stopér 5-násobných svetových šampiónov Thiago Silva.

Aj keď sa zrak fanúšikov pri zápasoch Brazílie upiera najmä na krídelníka Neymara, kolumbijský kouč Mexičanov Juan Carlos Osorio sa domnieva, že kľúčom k úspechu bude eliminovanie úplne iného hráča.

„Keď sa ma kolega Tite po žrebe skupinovej fázy opýtal, koho považujem za najlepšieho brazílskeho hráča, odpovedal som mu, že Philippeho Coutinha. Nikto nespochybňuje talent, ktorý má Brazília v ofenzíve, či už je to Willian, Douglas Costa či Neymar. Avšak, myslím si, že rozdielový hráč Brazílie je Coutinho. Na ihrisku môže hrať kdekoľvek,“ myslí si 56-ročný Osorio.

Dúfajú vo víťazstve

Mexiko proti Brazílii nastúpilo na štyroch MS. V skupinovej fáze 1950, 1954 aj 1962 podľahlo slávnejšiemu súperovi, ale na MS 2014 v Brazílii uhralo s domácim tímom bezgólovú remízu.

Mexičania však s „kanárikmi“ odohrali aj niekoľko úspešných duelov – zdolali ich vo finále Pohára konfederácií 1999 (triumf 4:3) či v rozhodujúcom súboji olympijského turnaja v Londýne 2012 (víťazstvo 2:1).

Kapitán Mexičanov Andrés Guardado verí, že mužstvo konečne ukončí tzv. prekliatie piateho zápasu, keďže zástupca zóny CONCACAF na ostatných šiestich šampionátoch zakaždým stroskotal v osemfinále.

„Všetci sme nadšení z príležitosti, ktorá sa nám črtá. Je to dokonalý scenár – hráme s Brazíliou, päťnásobným majstrom sveta. Dúfajme, že sa nám podarí zvíťaziť a postúpiť do ďalšej fázy. Brazíliu sme na MS nikdy nezdolali, ale to predtým platilo aj o Nemecku. Nepripúšťame si, že by sme mali znova skončiť už vo štvrtom stretnutí turnaja,“ skonštatoval 31-ročný hráč španielskeho Betisu Sevilla.

