Brazília prežila najhorší vstup do MS vo futbale za 40 rokov, tréner Tite chcel zvíťaziť

ROSTOV NAD DONOM 18. júna (WebNoviny.sk) – Ochromený Neymar a Brazília narazila… Selecao má za sebou najhorší vstupný zápas na majstrovstvách sveta za 40 rokov.

V Argentíne v roku 1978 to bolo tiež 1:1 v prvom zápase, vtedy proti Švédsku. Takto výstižne opísalo nedeľňajší vstupný zápas „kanárikov“ na futbalových majstrovstvách sveta v Rusku (14. júna – 15. júla) proti tímu Švajčiarska brazílske periodikum Folha de Sao Paulo.

Všetko vyzeralo najskôr inak

A pritom všetko to vyzeralo spočiatku úplne inak. Kvalitou nabité mužstvo trénera Titeho sa v úvode stretnutia nadýchlo k veľkej ofenzíve. Hralo nápadito, priamočiaro a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa v Rostove nad Donom nemal konať ďalší víťazný vstup 5-násobných majstrov sveta do „mundialu“. Ibaže, proti boli húževnatí Švajčiari.

Brazílčania sa ujali vedenia v 20. min po výstavnej strele Philippeho Coutinha, ale nečakaný šok prišiel krátko po zmene strán. Steven Zuber si v 50. min nabehol na rohový kop Xherdana Shaqiriho a hlavou zblízka nekompromisne zavesil – 1:1.

Brazílčania sa po stretnutí sťažovali, že Zuber si pred gólovou hlavičkou pomohol faulom na stopéra Mirandu. „Vytlačil ma z dráhy. Máme tu video, kde si rozhodca mohol pozrieť, čo sa stalo, ale neurobil tak. Uhrali sme remízu. Je to stále začiatok turnaja. Vedeli sme, že tento duel nebude ľahký,“ poznamenal stredný obranca Brazílčanov Miranda, na klubovej úrovni stopérsky partner Slováka Milana Škriniara v Interi Miláno.

Rozhodca správne neodpískal jednástku

Mexický hlavný rozhodca César Ramos Palazuelos nepomohol Brazílčanom ani v neskoršom priebehu druhej polovice zápasu, keď po súboji Manuela Akanjiho s Gabrielom Jesusom správne neodpískal jedenástku. Nemecký Kicker pripomenul, že Švajčiari v zápase až 10-krát nedovolene zastavili najväčšiu hviezdu súpera Neymara.

Za ostatných 20 rokov nebol žiadny hráč tak často faulovaný v zápase MS. V jednom zo zápasov na šampionáte vo Francúzsku 1998 si protivníci „vyšliapli“ na Angličana Alana Shearera až 11-krát. „Nehralo sa nám proti Švajčiarom ľahko, ale v ďalších zápasoch to chce tímovejší výkon z našej strany,“ myslí si strelec gólu Philippe Coutinho.

Kouč Švajčiarov Vladimir Petkovič po stretnutí odmietol tvrdenie, že jeho tím skóroval nezaslúžene. Rovnako nesúhlasil s tým, že jeho zverenci hrali proti Neymarovi príliš tvrdo.

„Súboj Zubera s Mirandom bol úplne bežný. Čo sa týka Neymara, samozrejme, eliminovanie tohto hráča bolo kľúčové z pohľadu nášho úspechu. Som hrdý na odhodlanie mojich chlapcov,“ povedal 54-ročný rodák z bosnianskeho Sarajeva a dodal, že nadišla chvíľa, aby sa svet dozvedel o kvalitách jeho tímu, ktorý je na 6. mieste rebríčka FIFA a v kvalifikačnej skupine vyhral deväť z desiatich zápasov.

Prišlo snové víťazstvo

„Pre mňa tento výsledok nie je až takým prekvapením. Dúfam, že ľudia nás teraz začnú brať vážne. Niekedy nás podceňujú a myslím si, že to je škoda. Dnes sme však ukázali, že tento tím si verí, v rovnakom nasadení budeme hrať aj proti Srbsku,“ doplnil Petkovič.

V podobnom duchu sa vyjadrujú aj švajčiarske médiá: „Dlhé roky sa Švajčiarsko iba spoliehalo, že mu niekto iný pomôže a neverilo si. Aj začiatok proti Brazílii tomu nasvedčoval, ale koniec zápasu nám vlial nádej na zmenu. Nebol to ešte brilantný a suverénny výkon, po ktorom by prišlo snové víťazstvo. Chce to ešte viac odvahy a najmä lepší prvý polčas,“ napísal po dueli web denníka Neue Zürcher Zeitung.

Philippe Coutinho mohol byť v nedeľu hrdinom Brazílie. V 67. min mal šancu na druhý presný zásah, ale v nádejnej situácii lopta z jeho pravačky letela mimo švajčiarskej bránky.

„Som veľmi rád, že som skóroval. Usilovali sme sa o víťazstvo, predviedli sme viacero skvelých momentov. Teraz však už musíme premýšľať o ďalšom zápase,“ podotkol hráč španielskeho FC Barcelona a pripomenul najbližší duel Brazílie proti Kostarike, ktorý sa hrá v piatok 22. júna v Petrohrade.

„Nie som spokojný s výsledkom, chcel som zvíťaziť. Situácia s Mirandom bola jasná, ale to neospravedlňuje túto remízu. Utvorili sme si tlak, ale nedokázali sme dotiahnuť do úspešného konca naše šance. Musíme byť dôslednejší,“ skonštatoval kormidelník Brazílie Tite.

