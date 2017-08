Brazílska legenda podporuje Neymarove rozhodnutie

PARÍŽ 6. augusta (WebNoviny.sk) – Legendárny brazílsky futbalista Cafú podporil krajana Neymara v rozhodnutí opustiť FC Barcelona a prestúpiť do Paríža St. Germain za rekordných 222 miliónov eur. “Na jeho mieste by som urobil to isté, pretože je to preňho príležitosť stať sa číslom jedna a má reálnu šancu stať sa najlepším futbalistom na svete,” uviedol podľa portálu goal.com 47-ročný krajný obranca.

Brazílsky reprezentant Neymar s francúzskym vicemajstrom podpísal zmluvu do 30. júna 2022. Transfer brazílskeho reprezentanta prekonal viac ako dvojnásobne dovtedy rekordný prestup Paula Pogbu z Juventusu Turín do Manchestru United za 105 miliónov eur z uplynulého leta.