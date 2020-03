Brazílske gangy sa rozhodli zatočiť s koronavírusom, Bolsonaro pandémiu ignoruje (video)

V brazílskych favelách prevzali boj proti nákaze koronavírusom miestne gangy. Počet nakazených narastá, miestna vláda Jaira Bolsonara však nereaguje. Gangstri sa tak rozhodli prevziať velenie a zakročiť. Miestnym ľudom už zakázali vychádzať z domov, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy.

Členovia gangov postupne prechádzajú ulicami v Rio de Janeiro a z reproduktorov hlásia rôzne pokyny, ktoré má verejnosť dodržiavať. Jedným z prvých, ktoré zaviedli, bolo zákaz vychádzania.

Za nerešpektovanie hrozia trestami

Za porušenie pravidiel ľuďom hrozia prísne tresty, ktoré budú zároveň slúžiť ako exemplárny príklad pre ostatných. Obyvateľom slamov odporúčajú ostať doma a ostať v pokoji.

Agentúre Reuters sa podarilo túto informáciu overiť. Aj napriek strachu získali svedectvo od miestneho obyvateľa, ktorý im potvrdil, že gangy zaviedli vlastnú karanténu.

Zatvárajú reštaurácie a kostoly

V Riu pritom nie je jediná favela, kde gangstri zriadili preventívne opatrenia. V iných mestách gangstri nechali zavrieť reštaurácie a kostoly. Ľudom zakázali stretávať sa vo veľkých počtoch, po ulici môžu chodiť maximálne v páre.

„Robia to preto, lebo vláda nekoná. Úrady nás prehliadajú,“ uviedol pre The Guardian jeden z miestnych. Podľa agentúry Reuters sú tieto gangy tzv. nekorunovanými vládcami slamov, keďže vláda sa v týchto najchudobnejších štvrtiach príliš neangažuje.

Edmund Ruge, ktorý spravuje server RioOnWatch, tvrdí, že gangy síce stanovili karanténu, ide však iba o niektoré oblasti a nemajú koordinovaný postup. Ich aktivity označil skôr za sporadické, ako pravidelné.

Favely sú ako časovaná bomba

Vo favelách sa žije podobne ako v slamoch, teda veľmi skromne. Aj napriek tomu, že tu ľudia žijú v omietnutých domoch, ktoré sú veľmi nahustené, býva tu najchudobnejšia skupina obyvateľstva.

Mnohí z miestnych občanov nemá prístup k základnej lekárskej starostlivosti či k vode, čo výrazne znižuje základné hygienické možnosti. Odborníci ich preto označili za časovanú bombu, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť a počet nakazených rapídne stúpne.

„Niekedy nemáme vodu, aby sme si mohli poriadne aspoň ruky umyť. Koronavírus nás veľmi znepokojuje,“ uviedol pre agentúru 27-ročný Jefferson Maia, ktorý tu žije.

Úrady sa prebrali

Úrady aj napriek dlhodobému zľahčovaniu situácie prebrali a schválili aspoň zopár opatrení, aby zamedzili šíreniu infekcie. Pred vstupom do slamov pre ľudí umiestnia mydlo zadarmo a najstarších obyvateľov so zdravotnými problémami premiestnia do hotelov. Mestu sa zatiaľ podarilo zarezervovať 400 ubytovacích zariadení.

Obyvatelia najchudobnejších štvrtí sa aj napriek tomu, cítia odstrčení. Tvrdia, že vlád na nich jednoducho zabudla. Nepripravila žiaden krízový plán na federálnej, štátnej či miestnej úrovni, ktorý by riešil otázku zastavenia COVID-19.

Bolsonaro nerieši

Najväčšie mesto Brazílie Sao Paulo je momentálne najviac zasiahnutou oblasťou koronavírusom, kde sa vláda rozhodla vydať oficiálnu karanténu. Postupne k sprísňovaniu opatrení pristupujú aj ďalšie brazílske štáty a mestá.

Prezident Jair Bolsonaro si pre svoj laxný prístup k pandémii nevyslúžil len kritiku u svojich odporcov, začínajú sa mu otáčať chrbtom aj jeho stúpenci. Bolsonaro totiž opatrenia vedúce k obmedzeniu ľudí prirovnal k politike “spálenej zeme, ktorá ohrozuje ekonomiku Latinskej Ameriky“.

Je podľa neho zbytočné zatvárať školy, keďže najrizikovejšou skupinou obyvateľstva sú osoby nad 60 rokov. COVID-19 opakovane označil za chrípku. Tvrdí, že Brazília je vďaka svojej teplej klíme a prevažne mladej populácie imúnna voči nákaze. Svoju kritiku naopak namieril voči média, ktoré vraj šíria paniku a zbytočnú hystériu.

Prezidenta začínajú opúšťať aj vlastný

Rozkol v názoroch na postupné zavádzanie opatrení vyvrcholili v spore medzi prezidentom a ministrom zdravotníctva Luizom Henrique Mandettou, ktorý ho varoval pred rýchlym nárastom nakazených a kolapsom v zdravotníctve.

„Ako prezident by ste mali ísť príkladom a viesť krajinu a nie ju rozdeľovať,“ odkázal prezidentovi jeho doterajší spojenec guvernér štátu Sao Paulo Joao Doria.

Kritikou ho nešetril ani guvernér Rio de Janeira Wilson Witzel, ktorý nechal zatvoriť školy a pláže. Prerušil letecké a pozemné spojenie s brazílskymi štátmi, kde sa potvrdila nákaza. Čo Bolsonaro napadol na najvyššom súde, ktorý dal za pravdu guvernérovi.

Demonštrovali s hrncami v rukách

Voči prezidentovi vystúpili demonštranti z dvoch najväčších miest, zo Sao Paula a Rio de Janeiro. Kvôli šíriacej sa nákaze však nevyšli do ulíc, ale tvrdý odkaz poslali zo svojich okien a balkón búchaním do hrncov. Takýto spôsob protestu je veľmi obľúbený v Španielsku a Južnej Amerike.

Prieskumy verejnej mienky naznačujú značný odliv stúpencov Bolsonára. Až 54% respondentov ocenilo reakciu guvernérov, ktorí sa rozhodli riešiť situáciu po svojom. Iba 34% opýtaných sa pridalo na stranu prezidenta a až 15% sa vyslovilo, že ľutuje svoje rozhodnutie v prezidentských voľbách, kedy odovzdali hlas práve Bolsonárovi.

Brazília sa s počtom potvrdených prípadov šplhá k 3-tisíckam, pričom chorobe podľahlo už 77 ľudí. Lekárom sa zatiaľ podarilo vyliečiť sedem infikovaných pacientov.