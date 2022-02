Brazílski futbalisti sa s rodinami ocitli v pasci, úrady žiadajú o pomoc pri evakuácii z Ukrajiny (video)

Brazílski futbalisti z dvoch najväčších ukrajinských klubov požiadali brazílsku vládu o pomoc. Tvrdia, že sa v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu ocitli v pasci.

Ostali bez paliva

Skupina hráčov Dynama Kyjev a Šachtaru Doneck zverejnila video z hotela, kde sa nachádzajú spoločne so svojimi rodinami. Spolu s nimi je tam aj uruguajský legionár Carlos de Pena z kyjevského klubu.

Futbalisti tvrdia, že hranice sú zatvorené a zásoby paliva sa minuli. V podobnom duchu sa vyjadrili i Brazílčania v ďalších ukrajinských kluboch.

„Sme naozaj zúfalí. Prechádzame chaosom. Máme podporu od nášho klubu, ale to zúfalstvo je mučivé. Čakáme na podporu z našej krajiny. Hovoríme v mene všetkých Brazílčanov na Ukrajine,“ napísal na Instagrame obranca Šachtaru Marlon Santos.

Evakuáciu situácia nedovoľuje

Brazílsky hráč parížskeho St. Germain Neymar zverejnil video na svojom instagramovom účte a dodal, že sa modlí za svojich krajanov na Ukrajine. Najlepšie brazílske kluby taktiež začali tlačiť na úrady, aby konali.

Brazílsky minister zahraničných vecí Carlos Franca počas živého televízneho vysielania uviedol, že všetkých Brazílčanov dostanú z Ukrajiny iba vtedy, keď na to budú bezpečné podmienky. Dodal, že zámerom vlády je prepraviť Brazílčanov do susedných krajín po súši, ak to bude možné.