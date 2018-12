Brazílsky futbalista Alex Sandro predĺžil zmluvu s Juventusom Turín

TURÍN 20. decembra (WebNoviny.sk) – Brazílsky futbalista Alex Sandro predĺžil zmluvu s talianskym Juventusom Turín do roku 2023. Pôvodný kontrakt by mu vypršal v lete 2020.

O 27-ročného ľavého obrancu prejavili záujem anglické kluby FC Chelsea i Manchester United, ale brazílsky reprezentant sa napokon rozhodol zotrvať v turínskom tíme.

„Je to hráč, ktorý na ihrisku vždy odovzdá všetko. Sám to povedal v roku 2015, keď prišiel do Juventusu,“ píše sa v oficiálnom vyhlásení talianskeho šampióna. Alex Sandro hral v Európe aj za FC Porto v rokoch 2011-2015.