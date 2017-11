Brazílsky pretekár po tejto sezóne ukončí svoju kariéru v F1

WANTAGE 4. novembra (WebNoviny.sk) – Brazílsky pretekár tímu Williams Felipe Massa ukončí po tejto sezóne svoju kariéru v motoristickej kráľovskej disciplíne formule 1. Tridsaťšesťročný jazdec chcel F1 opustiť už pred aktuálnym ročníkom, no k návratu ho primäl náhly odchod Valtteriho Bottasa z Williamsu do Mercedesu.

„Naozaj som si užil štyri skvelé roky v tomto tíme, ale moja kariéra vo formule 1 sa definitívne skončí,“ uviedol Massa v oficiálnom tímovom vyhlásení.

Massa nikdy nezískal titul v F1, najbližšie k nemu mal v roku 2008, keď ho o jediný bod predstihol Brit Lewis Hamilton. V roku 2006 skončil tretí za Michaelom Schumacherom a Fernandom Alonsom. Oba úspechy dosiahol v tíme Ferrari.

Williams ešte nezverejnil meno jazdca, ktorý by mal rodáka zo Sao Paula nahradiť, spomína sa však napríklad i Poliak Robert Kubica, pre ktorého by to bol senzačný návrat do seriálu F1 po vážnom zranení v roku 2011, keď mu hrozila amputácia ruky.