Brexit bez dohody by automobilku Honda stál milióny libier, hrozí aj strata konkurencieschopnosti

LONDÝN 18. septembra (WebNoviny.sk) – Brexit bez dohody by stál automobilku Honda desiatky miliónov libier. Pre BBC to povedal viceprezident Honda Europe Ian Howells.

Konštatoval, že odchod Veľkej Británie z Európskej únie bez dohody by sa dotkol konkurencieschopnosti automobilky na európskom trhu. Dodal, že japonský výrobca áut sa pripravuje na brexit bez dohody, ale nediskutuje o presune svojho závodu z anglického mesta Swindon.

Nedosiahnutie dohody by podľa Howellsa viedlo k nákladným obchodným bariéram a narušilo by dodávateľský reťazec.

„A je jasné, že ak by sa zaviedli clá podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie, mali by sme asi 10-percentné dodatočné náklady pri dodávkach našich produktov do Európy, a to by určite viedlo k desiatkam miliónov libier“, uviedol. „Takisto, ak sa pozrieme na komponenty prichádzajúce opačným smerom, opäť by to mohlo stáť desiatky miliónov,“ konštatoval viceprezident Honda Europe.