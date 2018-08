Brexit bez dohody by bol obrovskou strategickou chybou, tvrdí šéf diplomacie Veľkej Británie

RIGA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Ak by sa pred odchodom Veľkej Británie z Európskej únie nedosiahla dohoda, bolo by to „obrovskou strategickou chybou“, povedal šéf britskej diplomacie Jeremy Hunt počas návštevy lotyšského hlavného mesta.

Jeho lotyšský partner Edgars Rinkevics pritom uviedol, že pravdepodobnosť brexitu bez dohody je 50:50. Hunt sa s lotyšským ministrom zahraničia stretol v stredu v rámci trojdňovej cesty po európskych hlavných mestách s cieľom diskutovať o odchode Británie z EÚ.

Rinkevics pred stredajšou schôdzkou pre BBC povedal: „V tomto okamihu by som to odhadoval 50:50“, že sa nedosiahne dohoda o brexite. Dodal, že je to „veľmi významné riziko“, ale naďalej verí, že dohoda sa uzavrie.