Brexit bez dohody môže ovplyvniť aj futbalové hviezdy. Do Británie sa nemusí dostať Messi ani Ronaldo

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) bez tzv. dohody o brexite môže spôsobiť, že mnohých futbalistov, ktorých v minulosti odsúdili za daňové podvody, po 31. októbri nevpustia na územie tejto krajiny.

Snažia sa o dohodu s Európskou úniou

Týka sa to viacerých popredných svetových hráčov vrátane Lionela Messiho, Cristiana Ronalda, Marcela či Diega Costu.

Britský premiér Boris Johnson sa už nejaký čas snaží o dosiahnutie dohody s európskym spoločenstvom. V prípade, že k nej do konca októbra nedôjde, na základe nových zákonov nedostane potrebné doklady pre vstup do Veľkej Británie každý, kto bol odsúdený v trestnom konaní.

Za predpokladu, že dotknutá osoba nie je považovaná za hrozbu pre národnú bezpečnosť, to tak nezvykne byť, ale nové nariadenia sa budú uplatňovať na každého, kto bol v čase posudzovania žiadosti o vízum predtým odsúdený za daňový podvod.

Zápasy bez dôležitých hráčov

V britských médiách sa objavila aj interpretácia tohto nového predpisu v podaní právnika Andrewa Osborna. „Ak ste občanom EÚ a boli ste odsúdený za trestný čin alebo vám bol uložený trest odňatia slobody vrátane podmienečných trestov, zamietnu vám vstup do Veľkej Británie,“ citoval Osbornove slová web denníka AS.

Teoreticky by to mohlo znamenať, že v prípade „tvrdého brexitu“ by tak FC Barcelona, Juventus Turín či Real Madrid museli hrať zápasy na britskej pôde bez svojich dôležitých hráčov.