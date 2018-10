Brexit bez dohody môže spôsobiť v Británii recesiu, varuje šéf Royal Bank of Scotland

LONDÝN 4. októbra (WebNoviny.sk) – Brexit bez dohody by podľa generálneho riaditeľa britskej banky Royal Bank of Scotland (RBS) Rossa McEwana mohol ekonomiku Británie dostať do recesie.

Šéf RBS pre BBC povedal, že „zlý brexit“ by mohol viesť k nulovému rastu britskej ekonomiky alebo k jej poklesu, čo by poškodilo cenu akcií RBS. Informoval o tom portál bbc.com.

„Predpokladáme v budúcom roku rast v rozmedzí 1 až 1,5 percenta,“ konštatoval McEwan, ale dodal, že v prípade zlého brexitu by ekonomika mohla stagnovať alebo klesnúť. „To by ovplyvnilo našu ziskovosť a cenu našich akcií,“ uviedol. Majiteľmi 64 percent RBS sú stále britskí daňoví poplatníci, čo je výsledkom záchrany banky zo strany vlády pred desiatimi rokmi.

Britská vláda opakovane uviedla, že si neželá brexit bez dohody. Avšak guvernér Bank of England Mark Carney sa vyjadril, že pravdepodobnosť toho, že dohoda sa nedosiahne, je „znepokojujúco vysoká„.