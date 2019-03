Brexit by nemal ovplyvniť bankové platby, Londýn chce zostať súčasťou SEPA systému

BRATISLAVA 20. marca (WebNoviny.sk) – Odchod Veľkej Británie z Európskej únie by nemal nijako zásadne ovplyvniť bankových klientov. „Čo sa týka SEPA platieb, Veľká Británia sa ešte v decembri 2018 vyjadrila, že chce ostať súčasťou SEPA systému aj po brexite,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. „Pre ľudí sa nič nemení. Či už bude tvrdý brexit, alebo sa na niečom dohodnú,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Následky pre bankových klientov

Termín odchodu Veľkej Británie z Európskej únie sa blíži. Stále nie je jasné, ako by mal vyzerať, pričom nie je vylúčené ani vystúpenie krajiny bez dohody, tzv. tvrdý brexit. Táto možnosť by však nemala mať vážnejšie následky pre bankových klientov.

Pre väčšinu európskych krajín sa pred niekoľkými rokmi zaviedla SEPA platba, ktorej cieľom bolo zharmonizovanie a zjednotenie platieb v mene euro v rámci Európy. Veľká Británia je súčasťou SEPA, čo znamená, že platby v eurách sa do Veľkej Británie posielajú za rovnakú cenu, ako je to medzi bankami na Slovensku.

Veľká Británia a EÚ sa dohodli na implementačnom období, ktoré by malo platiť do 31. decembra 2020. „Do tohto dátumu budú platby z a do Veľkej Británie v rámci SEPA bez zmeny,“ skonštatovala Žáčková.

Po uplynutí tohto obdobia existujú podľa Žáčkovej viaceré scenáre pokračovania v závislosti od toho, či Veľká Británia ostane v EEA (Európsky hospodársky priestor – pozn. red.), alebo bude podpísaná dohoda o voľnom obchode.

Britom už brexit uškodil

„Čo sa týka eura a SEPA platieb, pokiaľ bude banka príjemcu pripojená v SEPA schéme, bude banka zasielať platby do Veľkej Británie za tých istých podmienok ako doteraz. Samozrejme, nevieme ovplyvniť banku príjemcu a spôsob a valutáciu pripísania platby a tiež poplatky spojené s danou transakciou,“ uviedol pre agentúru SITA PR manažér VÚB Dominik Miša.

Pri došlých SEPA platbách nebude podľa neho tiež žiadna zmena. „Čo sa týka platieb v iných menách ako v mene euro do libry, napríklad libra voči doláru, budú klienti spoplatnení ako doteraz sadzbou za cezhraničný prevod podľa výšky prevádzanej sumy,“ dodal Miša.

Ako konštatovali analytici VÚB banky, Britom už teraz brexit uškodil. Uviedli to na príklade osobných aktív a kurzových pohybov libry voči euru. „Briti prerobili v priemere kurzovým pohybom zhruba 4 800 eur na obyvateľa,“ informovala VÚB banka.

Situácia je málo prehľadná

Ako doplnil analytik Tatra banky Tibor Lörincz, situácia okolo brexitu je málo prehľadná a na stole sú stále všetky možnosti od odchodu bez dohody k 29. marcu až po nové referendum a úplné zrušenie odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.

Keďže ide o čisto politické rozhodnutie parlamentu, je veľmi ťažké podľa Lörincza odhadnúť pravdepodobnosti jednotlivých scenárov. „Veríme však, že v parlamente príde k nejakej dohode alebo aspoň k odloženiu termínu brexitu, keďže potenciálne problémy odchodu bez dohody sú vážne. Spojené kráľovstvo bolo členom EÚ vyše 45 rokov, je v spoločnom trhu integrované obchodnými vzťahmi aj spoločnými pravidlami. Okamžitý odchod bez dohody by s najväčšou pravdepodobnosťou priniesol problémy aj v oblastiach, ktoré si v súčasnosti nevieme predstaviť,“ povedal pre agentúru SITA Lörincz.

Zároveň však dodal, že hrozby sú síce vážne, ale nie sú katastrofálne. „Aj EÚ aj Spojené kráľovstvo sú vyspelé entity. A aj keď problémy a komplikácie takmer určite vzniknú, v rozumnom čase by sa ich malo podariť vyriešiť,“ dodal Lörincz.