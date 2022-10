Brezniansky závod na papierové tašky zamestná viac ľudí

V závode Harmanec-Kuvert v Brezne ukončili druhú etapu modernizácie výroby. Investícia do nových strojov na výrobu papierových tašiek a moderných skladových priestorov je vo výške 30 miliónov eur.

Celková výroba tašiek sa postupne zvýši zo súčasných 100 miliónov kusov za rok na 500 až 550 miliónov kusov za rok. Modernizácia výroby je rozdelená postupne do roku 2024. V tomto roku pribudol nový sklad surovín, ktorý má plochu 2400 štvorcových metrov. Do roku 2024 má k štyrom strojom na výrobu tašiek pribudnúť ďalších šesť. „Od roku 2003, kedy sme vytvorili Joint – Venture s nemeckým Mayer – Kuvert, sme do podniku investovali takmer 50 mil. EUR. Realizácia projektu tak poskytne miestnym obyvateľom prácu a živobytie na ďalšie desaťročia. Mnohonásobným zvýšením výroby prinesieme do ťažko skúšaného regiónu desiatky nových pracovných miest. Počet zamestnancov sa postupne zvýši z dnešných 210 až na 320 zamestnancov,“ podotkol prezident holdingu Eco – Investment a.s. Milan Fiľo.

Papierové tašky začali v továrni v Brezne vyrábať v roku 2019.

Stručná história závodu:

1905 – Založená továreň na drevolátku, lepenku a škatuľky, účastinárska spoločnosť Karol Dávid a syn, Bujakovo – Brezno

1918 – Harmanecká papiereň vyvážala tovar do 46 krajín sveta

1948 – Lepenkáreň Karol Dávid a syn v Bujakove sa pričlenila k Spojeným papierňam v Harmanci, ktoré vznikli v roku 1946 spojením s pobočnými závodmi v Slavošovciach a Gemerskej Hôrke

1991 – Z Harmanca do Brezno presunutá celá výroba poštových obálok a tašiek, ktorá mala v Harmanci bohatú tradíciu spätú s rokom 1941 a v Brezne sa stala ťažiskom výroby

2003 – Vytvorenie Joint-Venture a založenie Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. Akcionármi tejto spoločnosti sa stala spoločnosť Mayer-Kuvert GmbH so sídlom v Heilbronne, Nemecko a ECO-INVEST, a.s. so sídlom v Bratislave

2006 – Prvý raz v histórii výroby v Brezne bolo vyrobených viac ako 1 miliarda obálok. V roku 2006 bolo vyrobených 1,043 miliardy obálok

2019 – Začiatok výroby papierových tašiek

2022 – Projekt 2022 Harmanec-Kuvert, sklad surovín

ECO-INVESTMENT, a.s.:

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

www.ecoinvestment.sk

