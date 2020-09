Brick Award 2020: Pocta kvalitnej tehlovej architektúre

Architekti z celého sveta predviedli inovatívne projekty s použitím tehly: prihlásených bolo 644 projektov z 55 krajín. Víťazi ceny Brick Award 2020 zaujali porotu odvážnymi a kreatívnymi architektonickými konceptmi pre udržateľné a perspektívne priestory. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo prvýkrát online.

Architektúra má dôležitú sprostredkovateľskú úlohu pri prepájaní ľudí so zastavaným prostredím. Najmä v mestských oblastiach vidíme potrebu inovatívnych prístupov k vytváraniu atraktívnych obytných a pracovných prostredí, „poznamenáva Heimo Scheuch, predseda predstavenstva spoločnosti Wienerberger. Architektúra musí neustále objavovať prácu s novými tvarmi, materiálmi a koncepciami použitia. Okrem estetického zámeru musia byť splnené prísne technické predpisy a čoraz náročnejšie kvalitatívne požiadavky. Otázky trvalej udržateľnosti, ako sú energeticky efektívne budovy a recyklovateľnosť, sú rovnako nevyhnutné, ako sú dnes samozrejmé. Dostupnosť bývania je zároveň podstatným aspektom, na ktorý treba pamätať.

„Cena Brick Award poskytuje architektom z celého sveta príležitosť predviesť svoje najnovšie kreatívne projekty inovatívnej tehlovej architektúry. Jeho cieľom je inšpirovať architektov aj ľudí, zdieľať dizajnérske koncepcie a skúmať nové spôsoby stavania. Rok 2020 je deviatykrát, čo spoločnosť Wienerberger odovzdáva toto medzinárodne uznávané ocenenie. Rekordný počet 644 projektov v 55 krajinách predložilo tento rok 520 architektov, „hovorí generálny riaditeľ Heimo Scheuch.

Kategórie

Ceny sa udeľovali v týchto kategóriách:

Feeling at home (rodinné a bytové domy) – 11 nominácií

Living together (verejné a spoločensky prospešné stavby, verejné priestory) – 10 nominácií

Working together (administrativne a industriálne stavby) – 9 nominácií

Sharing public spaces (začlenenie stavieb do verejného priestoru, celkové riešenie verejného priestoru) – 11 nominácií

Building outside the box (kategória zameraná na inovatívne architektonické koncepty a spôsoby použitia tehál a nové stavebné technológie) – 9 nominácií

Porota

V súťaži Brick Award 20 sa porota skladala z piatich medzinárodne uznávaných architektov:

Helena Glantz, Urban Design (Švédsko),

Toni Gironès Saderra, Estudi d’Arquitectura Toni Gironès (Španielsko),

Tina Gregoric, Dekleva Gregoric Architects (Slovinsko),

Mette Kynne Frandsen, Henning Larsen Architects A/S (Dánsko),

Jonathan Sergison, Sergison Bates Architects (Spojené kráľovstvo).

Víťaz kategórií „The Grand Prize“ a „Sharing public space“: Sliezska univerzita, Fakulta rozhlasu a televízie

V centre mesta Katowice sa nachádza magická a ponurá budova, ktorá v sebe jasne nesie DNA hornosliezkej baníckej minulosti a po novom aj prísľub budúcnosti. Namiesto zbúrania tejto skromnej stavby, ktorá kedysi slúžila ako uhoľné hospodárstvo či fabrika na výrobu žiaroviek sa mesto rozhodlo dať budove druhú šancu. Architekti zahalili budovu tmavou otvorenou tehlovou mriežkou do abstraktnej väčšej stavby. Za veľkolepou tehlovou fasádou vznikli nové priestory a štúdia univerzity. Projekt je pôsobivou ukážkou toho, ako môže byť revitalizácia citlivá: budova v centre mesta ostáva strážcom uhoľnej minulosti a zároveň slúži novému účelu, je dokonalou kulisou pre nádejných mladých filmárov.

Lokalita: Katowice, Poland. Architekti: BAAS Arquitectura, Barcelona/Spain with Grupa 5 architekci, Warsaw/Poland and Małeccy biuro projektowe, Katowice/Poland, Foto: Adrià Goula

Víťaz kategórie „Living together“: Prototype Village House

Tento udržateľný a moderný dom bol navrhnutý ako prototyp cenovo dostupného bývania pre obyvateľov Rwandy. Tím študentov z MIT pod vedením profesora Rafiho Segala a s pomocou obyvateľov obce Mageragere postavil za 3 týždne cenovo dostupný dom, ktorý je štýlovou a ekologickou odpoveďou na miestne otázky bývania v neľahkých podmienkach tejto africkej krajiny, kde len 26% obyvateľstva žije v mestách. Budovy možno kombinovať v pároch a rozložiť rôznymi spôsobmi, aby vytvorili rôzne vzory.

Lokalita: Kigali, Rwanda. Architekti: Rafi Segal,MIT Rwanda Workshop Team/US, Rwanda Housing Authority/Rwanda. Foto: Rafi Segal, Monica Hutton, Andrew Brose

Víťaz kategórie „Feeling at home“: Iturbite Studio

Malé trojpodlažné štúdio pre známu mexickú fotografku bolo postavené na pozemku 7 x 14 m v štvrti Niño Jesús v Mexico City, kde domy majú zvyčajne len jedno alebo dve poschodia. Dom tvoria 3 na seba navrstvené izby veľkosti 28 m2, ktoré zo severnej a južnej strany lemuje útulné patio. Všetky izby majú prístup na vnútorný dvor. Dom je postavený z červeno-hnedých ručne vyrábaných tehál, ktoré pochádzajú z výrobne asi 150 km od hlavného mesta. Vďaka štruktúre fasády vynikne hra svetla a tieňov, ktoré sa počas dňa mení podľa pozície slnka na oblohe. Štúdio je tým chránené od okolia bez toho, aby stratilo kontakt s okolitým svetom.

Lokalita: Mexico City, Mexico. Architekti: Taller Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo, Mexico City/Mexico. Foto: Rafael Gamo (3452

Víťaz kategórie „Special Prize“: Can Jaime

V tej istej kategórii „Feeling at home“ bol Špeciálnou cenou ocenený projekt Can Jaime i n´Isabelle od TEd´A arquitectes v Španielsku. Rodinný dom postavený v miernom svahu sa nachádza na izolovanom mieste na Malorke. Má štvorcový pôdorys, architekt však s geometriou priestoru pracuje veľmi voľnomyšlienkársky a zároveň inteligentne, bez zbytočného dogmatizmu. Zvonka masívna stavba vo svojom vnútri odhaľuje množstvo rôznych priestorov, arkád, veránd, cestičiek, bujnú vegetáciu a až štyri nádvoria. Dom je jasne odčlenený od vonkajšieho prostredia, no vďaka zelenej streche sa prirodzene začlenil do krajiny ako príjemná obytná oáza. Steny vo vnútrobloku sú z tehál, v interiéri dominuje biela farba, v exteriéri jasné červenkasté a zemité tóny.

Lokalita: Palma, Spain. Architekti: TEd’A arquitectes, Palma Spain. Foto: TEd’A arquitectes

Víťaz kategórie „Working together“: Mestský archív Delft

Porota označila projekt mestského archívu za koncepčne jasný a presný. Architekti bravúrne vyriešili dilemu ako uchrániť cenné dokumenty od vonkajších vplyvov a zároveň ich mať prístupné verejnosti. Výsledkom je impozantná budova v tvare L, ktorá svojim tvarom pripomína obrovskú knižnicu. Otvorené prízemie slúži ako verejný archív, pričom na hornom poschodí sú uzavreté skladovacie priestory.

Lokalita: Delft, The Netherlands. Architekti: Office Winhov, Amsterdam/Netherlands & Gottlieb Paludan Architects, Copenhagen/Denmark. Foto: Stefan Müller

Víťaz kategórie „Building out of box“: Knižnica Maya Somaiya

Kategóriu „building out of Box“ sme vytvorili presne pre také projekty, akým je tohtoročný víťaz – knižnica v Indii. Nová knižnica grandiózne vyplnila pôvodne neatraktívny úzky pás voľného pozemku medzi existujúcou školou, farmou a trafostanicou. Architekti vysnívali budovu s atraktívnou pochôdznou strechou pripomínajúcou jemné vlnobitie, ktorá sa elegantne vynára z povrchu zeme. Tradičný stavebný materiál, tehla, sa v projekte použila nekonvenčným spôsobom a plní funkciu strechy, ktorej tvar bol vymodelovaný pomocou sofistikovaného počítačového softvéru.

Architect: Sameep Padora & Associates, Maharashtra/India. Location: Kopargaon, India. Foto: Edmund Sumner

Viac fotografií a informácií na www.brickaward.com

