Brit Joshua pred duelom o titul WBO a WBA sľúbil, že proti Povetkinovi bude ofenzívnejší

LONDÝN 15. septembra (WebNoviny.sk) – Britský profesionálny boxer Anthony Joshua týždeň pred očakávaným duelom proti Rusovi Alexandrovi Povetkinovi o titul organizácií WBO a WBA vyhlásil, že nebude bojovať v ringu tak defenzívne ako v ostatnom súboji s Novozélanďanom Josephom Parkerom.

Olympijský víťaz z Londýna bude 22. septembra obhajovať tri tituly majstra sveta v superťažkej váhe v londýnskej aréne vo Wembley. „Ako sa duel blíži, cítim, že to bude niečo úplne odlišné. Je to iný typ pästiara, no verím si na neho,“ povedal v piatok na tlačovej konferencii Joshua.

„Povetkin je silný protivník. Má dobrý pohyb hornej časti tela, treba si útok na neho dobre načasovať. Anthony musí proti nemu diktovať tempo, vyviesť ho z rovnováhy a nenechať ho len tak odísť. Presne tak, ako to robil Vladimir Kličko,“ doplnil Joshuov tréner Rob McCracken a pripomenul jediného Povetkinovho premožiteľa v 35 zápasoch profesionálnej kariéry.