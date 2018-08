Brit sa priznal k plánovaniu útoku dodávkou na ľudí v Londýne, v koši našli roztrhané poznámky

LONDÝN 10. augusta (WebNoviny.sk) – Mladý Angličan sa priznal k plánovaniu útoku dodávkou na ľudí na rušnej obchodnej ulici Oxford Street v Londýne.

Dvadsaťšesťročný Lewis Ludlow z Rochesteru sa v piatok pred londýnskym trestným súdom priznal, že pripravoval teroristické činy a získaval financie pre extrémistickú organizáciu Islamský štát (IS). Mladíka odsúdia 2. novembra.

Plán útoku aj na Múzeum voskových figurín

Ludlow, ktorý konvertoval na islam, si podľa prokurátorov zapisoval svoje plány na útoky, pričom tvrdil, že Oxford Street je ideálnym cieľom, kde by podľa odhadov mohol zabiť takmer sto ľudí. Polícia našla jeho poznámky roztrhané v odpadkovom koši a zlepila ich.

Medzi ďalšie možné miesta útokov Ludlow zaradil aj Múzeum voskových figurín Madame Tussaud, Katedrálu svätého Pavla a šiitsku mešitu v Romfrode v južnom Londýne. V jeho telefóne vyšetrovatelia našli fotografie preľudnených miest, ktoré podľa prokurátorov vyfotil počas „nepriateľských prieskumov“.

Ilegálna a neobvyklá aktivita

Polícia vo februári zastavila Ludlowa na letisku Heathrow, keď sa pokúšal nastúpiť do lietadla smerujúceho na Filipíny. Tam sa podľa prokurátorov plánoval pridať k milíciám IS.

Neskôr podľa ich slov plánoval zaútočiť v Londýne a údajne si založil falošný účet na sociálnej sieti Facebook s názvom Antique Collections ako krytie posielania peňazí militantom na Filipínach. Ludlowa zatkli 18. apríla.

„Rozhodnutie ruského ministerstva zahraničia nebolo založené na dôkazoch tak, ako tomu bolo na gréckej strane,“ uvádza sa vo vyhlásení gréckeho ministerstva. Ruské rozhodnutie bolo podľa Grékov „svojvoľné a motivované pomstou“.

Gréci naopak vyhostili Rusov na základe „veľmi špecifických dôkazov o ich ilegálnej a neobvyklej aktivite“, uvádzajú Atény.

„Chceme pripomenúť naším ruským priateľom, že žiadna krajina na svete by netolerovala snahu a) podplácať predstaviteľov štátu, b) podrývať jeho zahraničnú politiku a c) miešať sa do vnútorných záležitostí krajiny,“ píše sa vo vyhlásení gréckeho ministerstva zahraničia.

Prekazenie dohody o názve Macedónska

Dvaja Rusi vyhostení Aténami sa mali podieľať na snahách ruských tajných služieb prekaziť dohodu medzi Macedónskom a Gréckom a novom názve Macedónska.

Po dlhých rokoch, kedy medzi oboma krajinami v tejto súvislosti panovalo otvorené nepriateľstvo, sa Atény a Skopje dohodli na tom, že novým názvom Macedónska bude Republika Severné Macedónsko. Dohoda o novom názve tejto krajine otvára dvere do NATO, čo je práve dôvod ruského odporu proti nej.