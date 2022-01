Británia a Únia začali opäť rokovania o severoírskom protokole, Trussová sa stretla so Šefčovičom

Zástupcovia Európskej únie (EÚ) a Veľkej Británie sa vo štvrtok stretli na obnovených rokovaniach o obchodnom režime v Severnom Írsku. Britská ministerka zahraničia a hlavná vyjednávačka Spojeného kráľovstva Liz Truss privítala v sídle Chevening House v juhovýchodnom Anglicku svojho európskeho náprotivka, podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. Vyzvala pri tom, aby Spojené kráľovstvo a EÚ znovu vybudovali svoj vzťah.

Truss vyzvala EÚ, aby zaujala „pragmatický prístup“ k riešeniu problémov, ktoré naštrbili vzťahy medzi Britániou a európskou dvadsaťsedmičkou. „Ako spoluveriaci v slobodu a demokraciu by sme mali byť schopní dosiahnuť dohodu, ktorá bude prínosom pre Severné Írsko a umožní nám naplno využiť potenciál nášho vzťahu,“ vyjadrila sa šéfka britskej diplomacie. Šefčovič chce podľa svojich slov „stabilitu“ a „predvídateľnosť“ pre Severné Írsko.

Zachovanie otvorených hraníc

Na základe dohody dosiahnutej pred odchodom Británie z EÚ Severné Írsko zostalo súčasťou jednotného trhu únie s tovarmi, čo zastrešuje takzvaný severoírsky protokol. Cieľom je zachovať otvorené hranice medzi Írskom a Severným Írskom. Vytvorilo to však nové colnice pre tovary prichádzajúce do Severného Írska zo zvyšku Spojeného kráľovstva.

Vznikla tak byrokracia a problémy so subdodávkami pre niektoré firmy. Rozhnevalo to tiež severoírskych unionistov, podľa ktorých kontroly podkopávajú rolu Severného Írska v Spojenom kráľovstve a destabilizujú krehkú politickú rovnováhu pre mier v regióne.

Vyústenie do obchodnej vojny

Spojené kráľovstvo sa snaží o zásadné zmeny protokolu a pohrozilo, že ak nenájdu riešenie, použije klauzulu pre mimoriadne prípady na pozastavenie častí právne záväznej dohody o brexite. To by vyvolalo odvetu EÚ a mohlo by vyústiť do obchodnej vojny medzi Spojeným kráľovstvom a euroblokom. Únia obviňuje Britániu, že na jej „ďalekosiahle návrhy“ na zmiernenie záťaže pre podniky v Severnom Írsku nereaguje pozitívne.

Truss ako hlavná vyjednávačka nahradila ministra pre brexit Davida Frosta, ktorý v decembri rezignoval. Hoci má vrelejší postoj ako on, zatiaľ stále trvá na tom, aby EÚ vyňala svoj najvyšší súd z riešenia akýchkoľvek sporov okolo dohody o brexite. To EÚ kategoricky odmieta.