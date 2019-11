Británia nevymenuje svojho nového eurokomisára, hoci je povinná tak spraviť

Británia oznámila svojim partnerom z Európskej únie (EÚ), že nevymenuje nového eurokomisára do európskej exekutívy, hoci je povinná tak spraviť. Britský veľvyslanec pri EÚ Tim Barrow zaslal únii list, v ktorom členské štáty oboznámil s rozhodnutím Londýna. Barrowova kancelária vo štvrtok uviedla, že podľa volebných pravidiel by Británia počas predvolebného obdobia „nemala vymenúvať osoby do medzinárodných funkcií„. Predvolebná kampaň je v Británii pred decembrovými voľbami už v plnom prúde.

Zvolená šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dala britskému premiérovi Borisovi Johnsonovi čas do konca týždňa, aby navrhol kandidáta na prázdne miesto v komisii, ktorá musí mať zástupcu z každej členskej krajiny.

Londýn opakovane tvrdil, že chce dodržiavať pravidlá EÚ a nenarúšať fungovanie bloku, kým je jeho členom. Von der Leyenová už dva razy písala Johnsonovi so žiadosťou, aby niekoho vymenoval. Johnson však už predtým avizoval, že tak nemieni spraviť.

Johnson prisľúbil, že vyvedie Britániu z 28-členného bloku do 31. januára. Predčasné voľby vo Veľkej Británii sa uskutočnia 12. decembra. Európska komisia pod vedením von der Leyenovej má začať svoju činnosť 1. decembra.