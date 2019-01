Briti možno pocítia brexit aj v obchodoch, na pultoch môžu chýbať paradajky aj šalát

LONDÝN 29. január (WebNoviny.sk) – Neriadený odchod Veľkej Británie z Európskej únie by mohol podľa britských maloobchodníkov ohroziť potravinovú bezpečnosť krajiny.

Preto sa rozhodli napísať list poslancom britského parlamentu, v ktorom ich varujú pred možnými vyššími cenami potravín, ako aj ich nedostatkom na pultoch obchodov. Informuje BBC.

Kritická situácia v marci

Približne tretina potravín sa do Veľkej Británie dováža z krajín Európskej únie a brexit bez dohody by mohol narušiť aj ich rýchlu prepravu.

„V marci je situácia kritickejšia, pretože britská produkcia je mimo sezónu,“ naliehajú britskí maloobchodníci. Dovoz z Európskej únie v tom období stúpa a pokrýva väčšinu spotreby šalátu rajčín.

Maloobchodníci uvádzajú, že ak by poslanci neschválili dohodu o brexite, v oblasti obchodu by medzi Britániu a Bruselom začali platiť pravidlá Svetovej obchodnej organizácie, čo by mohlo viesť k zvýšeným cenám cestovných nákladov a tak aj k drahším potravinám.

Realita brexitu bez dohody

„Máme mimoriadne obavy, že naši zákazníci ako prví okúsia realitu brexitu bez dohody,“ tvrdia maloobchodníci a poslancov žiadajú o riešenie brexitu tak, aby zákazníci nepocítili po brexite „šok“.

Poslanci britskej Dolnej snemovne by mali v utorok hlasovať o zmenách dohody o odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Hlasovanie je naplánované na 19:00 miestneho času (20:00 stredoeurópskeho času) a zatiaľ nie je známe, ktorých konkrétnych úprav sa bude týkať.

Poslanci predkladali návrhy na zmeny odvtedy, čo parlament pred dvoma týždňami jednoznačne odmietol doterajšiu dohodu vyrokovanú premiérkou Theresou Mayovou. Návrhy, o ktorých budú rozhodovať členovia parlamentu v hlasovaní, vyberie predseda Dolnej snemovne John Bercow.