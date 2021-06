Briti žiadajú EÚ o predĺženie ochrannej lehoty pri kontrolách tovaru do Severného Írska

Spojené kráľovstvo požiadalo o odklad v súvislosti s uskutočňovaním niektorých pobrexitových obchodných kontrol, ktoré spôsobujú napätie medzi Britániou a Európskou úniou i nestabilitu v Severnom Írsku.

Briti nahnevali Brusel

Londýn začiatkom tohto roka nahneval Brusel, keď sa rozhodol jednostranne predĺžiť ochrannú lehotu pri kontrolách tovaru prepravovaného medzi Britániou a Severným Írskom aj na obdobie od 1. apríla, čo podľa EÚ predstavuje porušenie tzv. severoírskeho protokolu.

Účelom severoírskeho protokolu bolo zabezpečiť po brexite otvorenú hranicu medzi Severným Írskom a Írskom. Ochranná lehota na kontroly poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov vstupujúcich do Severného Írska mala vypršať na konci marca, no britská vláda sa ju rozhodla predĺžiť do októbra.

Únia požiadavku zváži

Ako uviedla Európska komisia, Briti teraz oficiálne požiadali o posunutie tohto termínu do 30. septembra. EÚ informovala, že požiadavku Británie zváži. Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý vedie vyjednávací tím EÚ v záležitostiach brexitu, by sa mal v dohľadnom čase stretnúť s britským náprotivkom Davidom Frostom, aby prediskutovali túto tému.

Spomenuté kontroly narušili krehkú politickú rovnováhu v Severnom Írsku, časti Spojeného kráľovstva, kde sa niektorí obyvatelia považujú za Britov a iní za Írov, pričom tvrdé hranice by mohli narušiť írsky mierový proces.