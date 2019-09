Britka vypustila balón na otcovu pamiatku, po viac ako 1700-kilometrovej ceste pristál v Poľsku

Obyčajný héliový balón, ktorý začiatkom septembra vypustila na oblohu žena z anglického Birminghamu na pamiatku svojho mŕtveho otca, doletel až do severného Poľska. Tam ho našiel miestny obyvateľ na lúke, na ktorej pasie kravy.

Cesta nebola jednoduchá

Balón, ktorý Nicola Bowler, zdravotná sestra z Birminghamu, spolu s manželom vypustili 2. septembra, prekonal more aj štátne hranice a pristál o niekoľko dní nato neďaleko poľskej dediny Troszkowo. Cesta to však rozhodne nebola jednoduchá.

Ako Bowler povedala britským novinárom, balón sa hneď po vypustení zachytil o konáre stromu, a až neskôr neochotne vzlietol vyššie. Nikdy by jej nenapadlo, že nakoniec precestuje vyše 1 700 kilometrov.

„Niekedy, keď hovorím s mojím otcom, pozerám sa na oblohu. Takže som dúfala, že tam ten balón poletí za ním,“ povedala novinárom žena z Birminghamu, ktorej otec zomrel 2. septembra 2018 vo veku 68 rokov. „Môj otec nebol veľmi scestovaný, nikdy necestoval príliš ďaleko. Takže keby vedel, ako ďaleko sa ten balón dostal, určite by to pre neho veľa znamenalo. Určite by sa smial,“ pokračuje Bowler.

Radoslaw jej napísal z Poľska

S manželom na balón dali vytlačiť text „Vždy nám budeš chýbať, no nikdy na teba nezabudneme, otec / Derek, 26. apríl 1950 – 02. september 2018„, a žena na druhú stranu ešte v poslednej chvíli zo žartu ručne pripísala „prosím napíšte mi, ako ďaleko môj otec docestoval“ a svoje telefónne číslo.

V skutočnosti si vôbec nemyslela, že balón niekto nájde a bude ju kontaktovať. O to väčšie bolo jej prekvapenie, keď jej prišla SMS od istého Radoslawa Gacha z poľského Troszkowa. Ten novinárom prezradil, že mu správu musela pomôcť napísať dcéra, ktorá na rozdiel od neho vie po anglicky.

„Napĺňa ma to smútkom, ale aj šťastím, že si dcéra takto pripomína svojho otca,“ povedal Poliak britským novinárom.