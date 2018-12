Britská centrálna banka úrokovú sadzbu nezmenila, poukázala aj na neistotu súvisiacu s brexitom

LONDÝN 20. decembra (WebNoviny.sk) – Britská centrálna banka ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 0,75 percenta.

Zároveň po štvrtkovom zasadaní upozornila, že neistota súvisiaca s brexitom sa v posledných týždňoch „zintenzívnila“ a negatívne vplýva na hospodársky rast Veľkej Británie.

Deväťčlenná rada pre menovú politiku britskej centrálnej banky konštatovala, že neistota zaťažuje finančné trhy, vrátane akciového trhu a britskej libry.

Minulý týždeň Bank of England varovala, že v prípade najhoršieho scenára, ktorý by znamenal, že Británia z Európskej únie odíde bez dohody a bez prechodného obdobia určeného na uľahčenie procesu smerujúceho k novým obchodným vzťahom, by sa britská ekonomika mohla v priebehu niekoľkých mesiacov zmenšiť až o osem percent.