Britská polícia zadržala podozrivého z útoku v londýnskom metre

LONDÝN 16. septembra (WebNoviny.sk) – Britská polícia zadržala podozrivého z piatkového útoku v londýnskom metre. Osemnásťročného mladíka chytili v sobotu ráno v prístavnom meste Dover. Identitu muža ani viac podrobností polícia zatiaľ nezverejnila, uviedla iba toľko, že ide o „dôležité zatknutie“, pričom vyšetrovanie naďalej pokračuje. Informuje o tom BBC.

K útoku sa prihlásil Islamský štát

Výbuch nastraženej bomby otriasol jedným z vozňov súpravy metra stojacej na stanici Parsons Green a vyžiadal si 29 zranených. Devätnástich previezli do nemocnice záchranári, zvyšní desiati sa prihlásili na ošetrenie sami.

V nemocničnom ošetrení naďalej zostáva 21 osôb, osem už boli prepustených do domáceho ošetrenia. Žiadna zo zranených osôb nemá vážne zranenia a ni. e je v ohrození života. Väčšina zranených utrpela popáleniny.

K útoku sa prihlásil Islamský štát, ktorý prostredníctvom svojich obvyklých komunikačných kanálov uviedol, že útok vykonala s ňou spriaznená zahraničná bunka.

Bomba vybuchla len čiastočne

Agentúra AP citovala švédskeho experta na činnosť teroristických hnutí, ktorý tvrdí, že bomba v londýnskom metre vybuchla len čiastočne.

Ak by sa zámer páchateľa alebo páchateľov v plnej miere podaril, dôsledky mohli byť oveľa horšie, varoval Magnus Ranstorp zo Švédskej obrannej univerzity v Štokholme.

Londýnčania mali podľa neho „obrovské šťastie, keďže to mohlo byť omnoho horšie“. Expert sa domnieva, že ľudia, ktorí výbušný systém pripravovali, urobili niekde chybu. „Vyzerá to, že je to zostrojené veľmi nahodilo,“ povedal pre agentúru AP.