Britská polícia zverejnila snímky páchateľa z Manchestra, žiada ľudí o pomoc

MANCHESTER 28. mája (WebNoviny.sk) – Britská polícia v sobotu zverejnila fotografie z bezpečnostnej kamery, ktoré zachytávajú predpokladaného páchateľa pondelkového útoku v Manchestri. Polícia súčasne vyzvala verejnosť na spoluprácu pri objasňovaní posledných dní života páchateľa útoku, 22-ročného Brita líbyjského pôvodu.

Ide o snímky, ktoré vznikli v pondelok večer, v deň útoku v multifunkčnej hale Manchester Arena, kde sa vtedy konal koncert americkej popovej speváčky Ariany Grande. Je na nich 22-ročný Salman Abedi, obutý v teniskách, oblečený v džínsoch a tmavej bunde a s bejzbalovou čiapkou na hlave. Na jeho pleciach zreteľne vidno popruhy batohu.

Apelovali na ľudí, aby kontaktovali políciu

Veliteľ polície metropolitnej oblasti Veľký Manchester Ian Hopkins a Neil Basu, národný koordinátor pre boj proti terorizmu, vo svojom vyhlásení, zverejnenom v sobotu, apelovali na občanov, aby kontaktovali políciu, ak majú informácie o Abediho pohybe v čase od 18. mája do večera 22. mája.

V spoločnom vyhlásení tiež uviedli, že “za posledných päť dní sme zhromaždili dôležité informácie o Abedim, jeho spolupracovníkoch, financiách, miestach, kde bol, o tom, ako bolo (výbušné) zariadenie zostrojené i sprisahaní väčšieho rozsahu.”

“Našou prioritou je pochopiť to, čo predchádzalo tejto hroznej udalosti, a zistiť, či bolo do plánovania tohto útoku zapojených viac ľudí,” uvádza sa vo vyhlásení.

Stále ešte existujú biele miesta

Šéf protiteroristických operácií britskej polície Mark Rowley uviedol, že sa podarilo odhaliť “veľkú časť” siete zapletenej do bombového útoku Salmana Abediho.

Priznal však súčasne, že stále ešte existujú biele miesta: vyšetrovatelia skúmajú potenciálne väzby Abediho na džihádistov v Británii, Európe, Líbyi a na Strednom východe. Rowley vyslovil predpoklad, že “bude viac zatknutí a ďalšie (domové) prehliadky.”

Polícia zverejnila aj nové detaily o pohybe Abediho, keď uviedla, že do Británie sa vrátil štyri dni pred útokom. Jeho otec vypovedal, že Abedi bol v Líbyi až do začiatku mája, pričom rodine oznámil, že plánuje ísť do Saudskej Arábie na púť.

Doteraz prehľadali 17 nehnuteľností

Polícia sa tiež domnieva, že Abedi zostrojil svoju bombovú nálož v prenajatom byte v centre Manchestra, kde polícia v stredu urobila prehliadku. Vyšetrovatelia doteraz prehľadali 17 nehnuteľností, vrátane Abediho domu v južnej časti Manchestra a ďalších domov v blízkych okresoch.

Británia v sobotu znížila stupeň teroristickej hrozby v krajine z najvyššieho “kritického”, vyhláseného po útoku v Manchestri, na “vážny”, teda druhý najvyšší z piatich.

“Kritická” úroveň znamená, že bezprostredne hrozí útok, zatiaľ čo “vážna” znamená, že je veľmi pravdepodobný. Británia vyhlásila vysokú pohotovosť po pondelňajšom bombovom útoku na koncerte v Manchestri, ktorý zabil 22 ľudí. Polícia v sobotu ráno v súvislosti s útokom zatkla ďalších dvoch ľudí, celkový počet zadržaných tak dosiahol 11.

FBI upozorňovala MI5 na Abediho

Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) už v januári tohto roku upozorňoval britskú kontrarozviedku MI5, že predpokladaný páchateľ útoku v britskom Manchestri je napojený na severoafrickú teroristickú bunku. Napísal o tom v nedeľu britský nedeľník Mail of Sunday s odvolaním sa na zdroj v MI5.

Zdroj pre denník uviedol, že FBI začiatkom tohto roku informovala MI5, že podozrivý Salman Abedi je členom severoafrického teroristického gangu sídliaceho v Manchestri, ktorý hľadá politický terč pre svoj útok. Informáciu o tom FBI získala z komunikácie Abediho, ktorého sledovala od polovice roku 2016, ako aj zo zistení v Líbyi, kde vyšlo najavo, že Abediho rodina je napojená na teroristické skupiny.

“Na základe tipu z USA bol Abedi a ďalší členovia gangu preverovaní (agentmi) MI5. Predpokladalo sa, že v tom čase Abedi plánoval vraždu nejakého politického dejateľa. Vyšetrovanie však nič neprinieslo a bolo zastavené,” uviedol zdroj pre nedeľník.