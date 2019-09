Britská Snemovňa lordov tiež schválila návrh zákona proti brexitu bez dohody

Britská Snemovňa lordov v piatok schválila návrh zákona, ktorý krajine zabráni odísť z Európskej únie bez dohody. Rovnako predtým hlasovala aj dolná snemovňa parlamentu. Návrh by mali o niekoľko dní uzákoniť.

Premiér Boris Johnson tak bude musieť požiadať EÚ o odloženie brexitu, a to v prípade, ak do 19. októbra nevznikne nová dohoda. Johnson však tvrdí, že krajina musí opustiť úniu podľa plánu, teda 31. októbra, a to s dohodou či bez nej.