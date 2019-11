Britská vláda bude repatriovať občanov svojej krajiny zo severovýchodnej Sýrie

Britská vláda bude repatriovať prvých britských občanov z oblasti v severovýchodnej Sýrii, ktorá bola svojho času pod kontrolou extrémistickej organizácie Islamský štát (IS). Informuje o tom spravodajský portál BBC, ktorý však z bezpečnostných dôvodov nemohol poskytnúť ďalšie detaily. Spomínané osoby by sa mali do Spojeného kráľovstva vrátiť v najbližších dňoch.

Islamský štát mal kedysi pod kontrolou 88-tisíc kilometrov štvorcových územia v Sýrii a Iraku. Osud zahraničných bojovníkov IS a iných bojovníkov, ktorí sa v regióne zapojili do konfliktu, bol kľúčovou otázkou od porážky tejto extrémistickej skupiny v marci 2019.

Organizácia Spojených národov tvrdí, že by krajiny mali prevziať zodpovednosť za svojich občanov, pokiaľ ich nebudú v Sýrii stíhať v súlade s medzinárodnými štandardmi. Spojené kráľovstvo sa však svojich občanov zo severovýchodnej Sýrie zdráhalo prijať späť.

Podľa medzinárodnej organizácie Human Rights Watch zo Sýrie a Iraku repatriovali už viac ako 1 200 cudzincov, ktorí sa vrátili do Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Ruska, Kosova a Turecka.