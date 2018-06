Britské domácnosti by po brexite mohli mať až o tisíc libier ročne hlbšie do vrecka

LONDÝN 18. júna (WebNoviny.sk) – V dôsledku obchodných bariér po vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie môžu byť britské domácnosti chudobnejšie až o tisíc libier (GBP) ročne. Vyplýva to z analýzy, ktorú sa na budúci týždeň chystá zverejniť poradenská firma Oliver Wyman, pričom BBC získala prístup k analýze.

Podľa najpesimistickejšieho scenára vysoké clá a regulačné bariéry môžu ekonomike krajiny ubrať celkovo 27 mld. GBP, informoval portál bbc.com. Aj v prípade najpriaznivejšieho scenára, ktorý ráta s tým, že by sa nezaviedli clá a regulačných bariér by bolo málo, by britské domácnosti mali byť ročne chudobnejšie o 250 GBP a celkové náklady pre ekonomiku by mohli dosiahnuť 6,8 mld. GBP.

„Hoci dôsledky brexitu zostávajú nejasné, naša analýza ukazuje, že každý scenár zvýši náklady pre britské domácnosti,“ povedal Duncan Brewer z poradenskej firmy Oliver Wyman.

Gerard Lyons z organizácie Ekonómovia za brexit však uviedol, že môže existovať krátkodobý „úder“ vyplývajúci z odchodu z EÚ, ale väčší manévrovací priestor pre Britániu po vystúpení z Únie bude mať ekonomické výhody. „Bez obmedzení, ktoré vyplývajú z členstva v EÚ, naša ekonomika môže prekvitať,“ povedal Lyons.

(1 EUR = 0,87320 BGP)