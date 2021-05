Britskí turisti sú pre Španielsko kľúčoví, vláda sa rozhodla zrušiť pre nich obmedzenia

Španielsko od pondelka ruší obmedzenia týkajúce sa cestujúcich zo Spojeného kráľovstva. Tvrdí, že britskí turisti zohrávajú kľúčovú úlohu z hľadiska španielskej ekonomiky. Španielske úrady v piatok zverejnili tento krok vo vládnom vestníku. Zrušené boli aj obmedzenia týkajúce sa cestovania z Japonska.

Cestovný ruch tvorí základ španielskej ekonomiky. V roku 2019, pred vypuknutím pandémie koronavírusu, navštívilo Španielsko až 18 miliónov britských turistov, čo bolo najviac spomedzi všetkých štátov sveta.

Pre britských turistov však týmto nekončia problémy s možným cestovaním do Španielska, keďže táto krajina sa stále nachádza na tzv. oranžovom zozname britskej vlády. To znamená, že ľudia vracajúci sa do Británie zo Španielska musia ísť na 10 dní do karantény a dvakrát sa podrobiť testovaniu.

Ak by britská vláda zaradila Španielsko na tzv. zelený zoznam, Britom by po návrate odpadla povinnosť izolovať sa i absolvovať testovanie. To by však museli podstúpiť ešte v Španielsku najneskôr dva dni pred odchodom domov.