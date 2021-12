Britskí vedci vidia spomalenie šírenia variantu omikron v prísnejších opatreniach

Britskí veci odporúčajú, aby vláda zaviedla prísnejšie opatrenia na spomalenie nárastu prípadov nákazy variantom koronavírusu omikron a predišla tak novej vlne hospitalizácií a úmrtí.

Omikron sa podľa britských zdravotníckych predstaviteľov šíri rýchlejšie ako delta variant a je pravdepodobné, že sa z neho o niekoľko dní stane v Spojenom kráľovstve dominantný variant koronavírusu.

Obavy z nového variantu primali vládu, aby znovu zaviedla niektoré opatrenia, ako je napríklad nosenie rúšok vo väčšine interiérov. Podľa mnohých vedcov je to však pravdepodobne málo.

Príčina veľkej vlny

Štúdia vedcov z London School of Hygiene and Tropical Medicine, ktorú zverejnili v sobotu, naznačuje, že variant omikron bude do januára pravdepodobne príčinou veľkej vlny infekcií.

Bez ďalších opatrení by počas ďalších piatich mesiacov mohol v Anglicku viesť k 25- až 75-tisíc úmrtiam. Najpesimistickejší scenár predpovedá pol milióna hospitalizovaných do konca apríla a denný prírastok hospitalizácií, ktorý by mohol byť dvojnásobne vyšší ako vrchol v januári 2021.

Nejasné reakcie s vakcínou

Počet infekcií sa bude odvíjať od toho, do akej miery variant unikne ochrane pred očkovacími látkami a ako efektívne sú posilňujúce dávky vakcín. Zatiaľ oboje zostáva nejasné.

Podľa vedcov v Juhoafrickej republike, kde variant objavili, prvotné dáta naznačujú, že môže spôsobiť menej závažné ochorenie COVID-19 ako variant delta, zatiaľ je však príliš skoro na to, aby to bolo isté.

Nezvažujú prísnejšie obmedzenia

Vláda britského premiéra Borisa Johnsona tvrdí, že nezvažuje prísnejšie obmedzenia. Plánuje však do konca januára ponúknuť možnosť posilňujúceho očkovania pre všetkých od 18 rokov.

Úrad verejného zdravia Spojeného kráľovstva (UKHSA) v piatok informoval, že vakcíny proti koronavírusu od firiem AstraZeneca a Pfizer sa zdajú byť menej efektívne pri prevencii symptomatickej infekcie u ľudí vystavených omikronu. Predbežné dáta však ukazujú, že po tretej dávke účinnosť stúpne na 70 až 75 percent.