V londýnskych nemocniciach chýba personál, ministerstvo obrany vyslalo na pomoc vojakov

Britské ministerstvo obrany vyslalo vojakov na pomoc nemocniciam v Londýne, ktoré v čase pribúdajúcich prípadov nákazy variantom koronavírusu omikron trpia nedostatkom pracovníkov. Rezort obrany uviedol, že na pomoc Národnej zdravotnej službe (NHS) nasadili zhruba 40 vojenských zdravotníkov a 160 všeobecných pracovníkov.

„Muži a ženy z našich ozbrojených síl opäť zakročili, aby podporili ich oddaných kolegov v NHS, keď ruka v ruke pracujú na ochrane národa pred ochorením COVID-19,“ vyjadril sa minister obrany Ben Wallace. „Počas tejto pandémie opakovane ukázali svoju dôležitosť, či už šoférovali sanitky, podávali vakcíny alebo podporovali pacientov v nemocniciach a mali by byť hrdí na to, že prispeli k tomuto skutočne národnému úsiliu,“ dodal.

Mnoho zamestnancov je chorých alebo v izolácii

Nasadenie vojakov zdôrazňuje dopad pandémie na systém zdravotnej starostlivosti, kde je mnoho zamestnancov chorých alebo v izolácii. Len vo štvrtok pribudlo v krajine takmer 180-tisíc infekcií. Britský premiér Boris Johnson sa tento týždeň vyjadril, že dúfa, že krajina prekoná pandémiu bez ďalších reštrikcií, aj keď varoval, že pre omikron budú čeliť náročným dňom.

Predseda Asociácie britských lekárov Chaand Nagpaul sa pre televíziu Sky News vyjadril, že ešte nikdy nezažili takúto mieru neprítomnosti personálu. Zdravotná služba podľa jeho slov čelí tlaku každú zimu, „ale nemyslím si, že niekto, kto pracoval v NHS, zažil takúto úroveň absencie svojich kolegov a my to cítime vo veľmi reálnom čase, pretože lekári, sestry a zdravotnícki pracovníci musia kryť svojich neprítomných kolegov – to pridáva ďalšie, mimoriadne napätie“.

Rokujú o pomoci pre ostatné časti krajiny

Nemocnice naprieč Anglickom pre nedostatok zamestnancov vyhlasujú „kritické incidenty“ a odkladajú plánované operácie. „Toto nie je normálne, a preto vláda musí uznať, že je NHS jednoznačne pod extrémnym tlakom a životná realita, žiaľ, je pre tisíce pacientov taká, že trpia následkami takéhoto tlaku a tiež absenciou personálu,“ povedal Nagpaul. Odborník zároveň vyzval na opatrenia na zníženie infekcií a lepšiu ochranu zdravotníckeho personálu pred variantom omikron, pričom uviedol, že je dôležité, aby „vláda nečakala len na prekonanie tohto problému, pretože každý deň ľudia trpia“.

Pomoc ozbrojených síl sa zatiaľ sústreďuje na Londýn, no mohla by sa rozšíriť aj ďalej. John Lyle, komodor letectva, sa pre BBC vyjadril, že ozbrojené sily naďalej diskutujú o ďalšej pomoci pre NHS v iných častiach krajiny.