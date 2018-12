Britský dobrodruh zdolal celú Antarktídu bez asistencie, prišiel dva dni po Američanovi

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Britskému polárnikovi a dobrodruhovi Louisovi Ruddovi sa podarilo prejsť na lyžiach celý 1 482 kilometrov dlhý prechod naprieč Antarktídou, ktorý absolvoval úplne bez asistencie, bez nových dodávok a bez pomoci vetra.

Ako s odvolaním sa na informácie z jeho blogu informovala britská BBC, do cieľa sa mu podarilo dostať po 56-dňovej ľadovej púti už v piatok večer. Štyridsaťdeväťročný Rudd sa tak stal historicky druhou osobou, ktorá zdolala Antarktídu bez akejkoľvek asistencie a dopĺňania zásob.

Tou prvou sa stal len túto stredu 33-ročný americký dobrodruh Colin O’Brady, ktorý zdolal ľadový kontinent za 54 dní. Obaja pritom vyštartovali naraz.

„Je to taký malý zázrak, že sa nám obom podarilo dokončiť cestu, o ktorú sa mnohí pokúšali už predtým, ale nikomu sa to nikdy nepodarilo. A potom, len tak z ničoho nič, sa to podarí dvom ľuďom naraz,“ napísal k svojmu výkonu a výkonu svojho amerického kolegu Rudd.

Britskému dobrodruhovi podľa vlastných slov na ceste najviac pomáhala audiokniha od Winstona Churchilla, hudba 80. rokov a tiež „sáčok s maškrtami“, v ktorom dominovali rôzne oriešky, čokolády, syry a salámy.