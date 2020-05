Britský pár čakalo počas venčenia psa prekvapenie, na pláži objavili trosky bojového lietadla

Britský pár našiel na pláži na severovýchode Anglicka vrak bojového lietadla z čias druhej svetovej vojny. Ako informuje spravodajský portál CNN, 51-ročná Debi Hartley a jej 54-ročný partner Graham Holden v pondelok na pláži v meste Cleethorpes venčili svojho psa, keď si všimli trosky.

Dvojica si pritom hneď neuvedomila, čo našla, prezradila pre CNN Hartley. Trosky si najprv asi trištvrte hodinu prezerali a fotili, a keď sa vrátili domov, zistili, že lietadlo pochádza z druhej svetovej vojny.

Múzeum Britského kráľovského letectva (RAF) pre CNN potvrdilo, že by to malo byť lietadlo Bristol Beaufighter TF.X so sériovým číslom JM333.

Stroj havaroval 21. apríla 1944 krátko po štarte z North Coates po tom, ako mu zlyhali oba motory. Posádka však vyviazla bez zranení.

Hartley pre CNN povedala, že ju nález prekvapil, pretože s partnerom boli na tejto pláži už mnohokrát. „Môj partner žije v Cleethorpes 30 rokov a stále sa prechádza po rovnakej trase a doteraz na to nenarazil,“ uviedla.