Britský premiér Johnson má problém, jeho telefónne číslo bolo 15 rokov dostupné na internete

Telefónne číslo britského premiéra Borisa Johnsona bolo 15 rokov dostupné na internete. Podľa webu Popbitch ho uverejnili v rámci tlačovej správy zverejnenej v roku 2006, keď bol Johnson opozičným zákonodarcom Konzervatívnej strany.

Bezpečnostné zlyhanie vraj nenastalo

Volajúci na toto číslo si v piatok vypočuli automatizovanú správu o vypnutom telefóne a slová, aby to skúsili neskôr alebo poslali textovú správu.

Britská vláda poprela, že by nastalo bezpečnostné zlyhanie. Ministerka vnútra Victoria Atkinsová poznamenala, že premiér „pozná svoje povinnosti, čo sa týka národnej bezpečnosti“. Zároveň skritizovala médiá za odhalenie skutočnosti, že číslo bolo verejné.

Správy s podnikateľmi a lobistami

Bývalý poradca pre národnú bezpečnosť Peter Ricketts však uviedol, že ak by bolo telefónne číslo verejne dostupné, mohli by to zneužiť na odpočúvanie znepriatelené národy, prípadne sofistikovane pôsobiace zločinecké gangy.

Johnson už čelí otázkam v súvislosti s výmenou textových správ prostredníctvom aplikácie WhatsApp s podnikateľmi a lobistami.