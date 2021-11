Brniansky súd podmienečne prepustil hajtmana Davida Ratha, štátna zástupkyňa sa však ihneď odvolala

Brniansky mestský súd v utorok rozhodol o podmienečnom prepustení bývalého stredočeského hajtmana Davida Ratha. Proti rozhodnutiu sa však odvolala štátna zástupkyňa. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz. Bývalý minister zdravotníctva a hajtman Stredočeského kraja si odpykáva sedemročný trest za korupciu.

O podmienečné prepustenie po polovici trestu nepožiadal sám Rath, ale Zväz pacientov Českej republiky. Súd síce napokon rozhodol, že ho z väzenia prepustí, na slobodu sa však Rath tak ľahko nedostane.

Čas na deti

Štátna zástupkyňa Adriana Valcová, ktorá sa už skôr vyjadrila, že by mal aj naďalej zostať vo väzení, sa totiž proti rozhodnutiu odvolala. Jeho trestná činnosť podľa nej zničila dôveru verejnosti a on sám bol v prípade jedným z hlavných aktérov.

Dôvodom žiadosti o podmienečné prepustenie bolo údajne to, že Rath má dve deti a mal by s nimi tráviť čo najviac času.

Poučenie na celý život

„Mám za sebou viac ako polovicu trestu. Subjektívne mám za to, že mi doba stačila, aby som ďalej žil riadne a vyvaroval sa problematickým postupom. Bola to dostačujúca skúsenosť na to, aby som niečo podobné do konca života neurobil,“ vyhlásil Rath pred súdom podľa portálu SeznamZprávy.

Rath je od konca zimy vo väzobnej väznici v Brne-Bohuniciach a vo väzení pracoval ako lekár, pričom sa staral aj o covidových pacientov.

Bývalý hajtman sa dostal za mreže za korupciu po tom, ako ho polícia chytila, keď si domov niesol škatuľu od vína s niekoľkými miliónmi korún. Podľa rozsudku pražského vrchného súdu ovplyvnil tendre na rekonštrukcie zámku Buštěhrad a budovy gymnázia v Hostivici neďaleko Prahy.