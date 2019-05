Brock Nelson pokračuje v tíme New York Islanders, „ostrovanom“ sa upísal na šesť rokov

NEW YORK 23. mája (WebNoviny.sk) – Tím zámorskej hokejovej NHL New York Islanders sa s centrom Brockom Nelsonom dohodol na podmienkach 6-ročného kontraktu do konca ročníka 2024/2025.

Správu vo štvrtok oznámil generálny manažér „ostrovanov“ Lou Lamoriello.

Dvadsaťsedemročný Nelson nastúpil v základnej časti aktuálnej sezóny 2018/2019 v 82 dueloch. Nastrieľal v nich 25 gólov a zaznamenal 28 asistencií.

V tohtosezónnom play-off pridal ďalších osem zápasov s bilanciou 4+0.