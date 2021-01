Broker pool Finportal dosiahol v pandemickom roku obrat 25 miliónov eur

Uplynulý rok prechádzal trh finančného sprostredkovania mnohými zmenami. Spoločnosti, ktoré včas investovali do digitalizácie, sa rýchlo prispôsobili aktuálnym trhovým zmenám a dokázali svoju pozíciu nielen potvrdiť, ale aj vylepšiť. Dokazuje to aj jedna z najrýchlejšie rastúcich servisných spoločností na Slovenku, Finportal, ktorej sa podarilo ťažký rok uzavrieť s medziročným nárastom o 18 % a obratom 25 miliónov eur.

Všetko aj naďalej nasvedčuje tomu, že trh smeruje do online prostredia. Digitalizácia, a s ňou spojené zjednodušenie a zefektívnenie procesov, sa prejavili v plnej miere v oblasti neživotného poistenia. Výsledkom bolo, že takmer všetky zmluvy neživotného poistenia za rok 2020 boli uzatvorené online. „Už pred začiatkom pandémie sme mali 90 % produkcie uzatváranej online cez náš portál najpoistenie.sk, ktorý umožnuje nielen porovnať všetky produkty neživotného poistenia, ale aj bezpodpisovo dojednať zmluvu. Naši partneri sú na online riešenia zvyknutí a Finportal je po tejto stránke pripravený,” hovorí Peter Farkaš, výkonný riaditeľ spoločnosti. Počet uzatvorených zmlúv neživotného poistenia vzrástol až o 21 % a nová produkcia dosiahla 6,23 milióna eur.

V sektore životného poistenia, kde v celoslovenskom meradle záujem o životné poistenie v prvom polroku minulého roka klesol o 9,5 %, Finportal zaznamenal medziročný nárast až o 20 %. Objem nových obchodov vyjadrený v ročnom poistnom dosiahol 4,5 milióna eur..

Trh s hypotékami je už dlhodobo v znamení sprísňovania pravidiel ich poskytovania. Napriek zvýšeniu finančnej rezervy a zavedeniu maximálneho úverového stropu, záujem o hypotéky ani v minulom roku neklesal. Potvrdzujú to aj čísla spoločnosti Finportal, ktorý dosiahol rast produkcie nových hypotekárnych úverov o 23,6 % na celkových 800 miliónov eur, čím sa stal slovenskou jednotkou. Rovnako vedúce postavenie má aj v objeme čerpaných úverov v troch najväčších bankách (Slovenská sporiteľňa, VÚB a Tatrabanka). „Vývoj na trhu s hypotékami nás prekvapil azda najviac – mnohých ľudí pandémia ekonomicky negatívne zasiahla, no na celkových číslach sa to neprejavilo,“ dodáva Peter Farkaš.

Pokles na finančných trhoch spôsobil zvýšený záujem klientov o investície. To potvrdzuje aj ich medziročný nárast o 35 %, keď objem prostriedkov pod správou dosiahol 45 miliónov eur. Aj v tejto oblasti Finportal ako prvý ponúkol svojim partnerom a ich klientom možnosť realizovať investovanie do podielových fondov online pomocou portálu najpoistenie.sk. Zaujímavá je aj zmena správania ľudí v porovnaní s krízou v roku 2008. „Kým pred 12 rokmi ľudia masívne vyberali prostriedky z fondov, tentokrát sa unáhleným výberom vyvarovali,“ dopĺňa Peter Farkaš.

Spoločnosti Finportal sa v uplynulom roku darilo aj v nadväzovaní nových partnerstiev. Pre spoluprácu s broker poolom sa rozhodlo 60 partnerských spoločností, ktorí so sebou priviedli 450 skúsených finančných sprostredkovateľov. Celkovo tak Finportal spolupracuje s viac ako 380 nezávislými spoločnosťami s viac než 1 800 podriadenými finančnými agentmi. Za najväčšie devízy spolupráce partneri Finportalu označujú poskytnutie kvalitného zázemia, vlastníctvo klientskeho kmeňa, možnosť dedenia kmeňa a servisnej provízie, produktovú podporu a tiež široké portfólio finančných produktov, ktoré im v predchádzajúcej praxi chýbalo.„Kríza so sebou prináša neistotu a práve v týchto časoch je dobré cítiť podporu silného partnera, ktorý dokáže poskytnúť najlepšie podmienky pre prácu,“ vraví Farkaš. „Som nesmierne rád, že sa nám aj napriek neľahkému roku darí potvrdzovať líderskú pozíciu a zvyšovať dynamiku rastu, za čo by som sa chcel poďakovať všetkým našim obchodným partnerom,” uzavrel Farkaš.

