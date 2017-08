Broker poolová spoločnosť FinGO uzatvára spoluprácu s Finportal Hypopartner

BRATISLAVA 10. augusta 2017 (WBN/PR) – Nováčik na slovenskom trhu získal za krátky čas desiatky obchodných partnerov.

Broker-poolová spoločnosť FinGO vstúpila iba pred niekoľkými dňami na slovenský trh s unikátnym projektom pre finančných sprostredkovateľov a už sa jej podarilo získať významných partnerov. Medzi tých najväčších patrí bezpochyby Finportal Hypopartner.

„Oslovilo nás prepojenie offline a online sveta finančného sprostredkovania v rozsahu a kvalite, akú na našom trhu neponúka žiadna iná maklérska spoločnosť. Okrem všetkých výhod broker poolu, ktoré naša spoločnosť Finportal Hypopartner, a.s. získala strategickým partnerstvom so spoločnosťou FINGO, a.s., dokážeme našim spolupracovníkom ponúknuť aj pridanú hodnotu, a to možnosť zapojiť sa do jedinečného „Trhoviska obchodných príležitostí“ a získať tak nových klientov a následne nové odporúčania pre ďalšie obchody. Práve komplexnosť riešení, ktoré prináša spoločnosť FINGO, a.s., v spojení so serióznym prístupom manažmentu, bola rozhodujúcim faktorom pri našom rozhodovaní,“ hovorí Vladimír Longauer, člen predstavenstva Finportal Hypopartner, a.s..

Finportal Hypopartner sa stane jedným z najvýznamnejších partnerov FinGO v oblasti hypoték s produkciou hypotekárnych úverov vo výške 40 000 000 EUR ročne a viac ako osemdesiatimi poradcami. Nie je však jedinou spoločnosťou, ktorá posilňuje FinGO, a.s.. V tejto chvíli sa rozhodli pridať a podporiť tento unikátny projekt už desiatky finančných partnerov, ako je napríklad 1.SFC, s.r.o., BIQFIN, s.r.o., BK fingroup, Brňák s.r.o., Ing. Ľuboslav Čobík-Ferčík, ELDIOS, s.r.o., Eva Binová, s.r.o., FA-TEX, s.r.o., Fincapital, s.r.o., HPTK s.r.o., MA & DI, s.r.o., MAT SK, s.r.o., PASZ & spol. s r.o., Predaj nehnuteľností, s.r.o., STORE R BROKER s.r.o., SYNDICATE FINANCE, s.r.o., VAMAR KE, s.r.o., Everestgroup s.r.o., DM RACING, s.r.o., Peter Prvý, Monika Margová, STABA FIN s.r.o., HYPOSVET s.r.o., SVET POISTENIA A INVESTÍCIÍ, s.r.o., RESULT FINANCE s.r.o.. Ďalšie desiatky partnerov sa do projektu pripoja v nasledujúcich týždňoch.

Podrobnejšie informácie o projekte sú dostupné na www.fingo.sk