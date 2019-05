Bronz je len malou náplasťou na ruské sklamanie, podľa Kovalčuka odohrali proti Fínom najhorší zápas

BRATISLAVA 27. mája (WebNoviny.sk) – Ruskí hokejisti boli až do záverečného víkendu 83. majstrovstiev sveta hlavnými favoritmi na zisk zlatých medailí. V sobotňajšom semifinále však nenašli recept na fínsku obranu a prehrali najtesnejším rozdielom 0:1.

V nedeľňajšom zápase o tretie miesto proti Česku „zborná“ takisto nebola presvedčivá. Zverenci Iľju Vorobiova mali namále predovšetkým v tretej tretine a predĺžení, keď čelili českej streleckej prevahe. Najmä vďaka výkonu Andreja Vasilevského ustáli tlak súpera a triumfovali v samostatných nájazdoch (3:2).

Sklamanie zo zápasu s Fínmi

„Fyzická pripravenosť aj chémia v rámci tímu boli v poriadku, ale po prehre v semifinále bolo náročné odohrať ďalší dôležitý zápas z hľadiska psychiky a emócií,“ vysvetľoval novinárom ruský kapitán Iľja Kovaľčuk, ktorý premenil rozhodujúci nájazd už v prvej sérii.

V hlavách hráčov Ruska však stále rezonovalo predovšetkým sklamanie zo sobotňajšieho neúspechu proti Fínom. „V sobotu sme odohrali najhorší zápas na turnaji, bohužiaľ, prišiel práve v semifinále. Fíni dobre korčuľovali, hrali jednoducho, agresívne a nedávali nám možnosť stráviť veľa času s pukom,“ pokračoval.

Predĺženie bolo podľa Ovečkina náročné

V tretej tretine Rusi odolali tlaku českého národného tímu, Vasilevskij si pripísal až osemnásť úspešných zákrokov a zdalo sa, že predĺženie vo formáte troch proti trom im bude viac vyhovovať. V pridanej desaťminútovke však mali viac šancí Česi.

„Predĺženie v systéme troch proti trom bolo náročné, keďže sa hrá na veľkom ľade. Ťažko povedať, či sme v ňom mohli niečo zmeniť. V závere turnaja je už náročné vymýšľať nové spôsoby hry,“ okomentoval dianie na ľade Alexander Ovečkin, ktorému bronzová medaila priniesla malé zadosťučinenie.

„Ak prehráte v zápase o postup do finále, určite vám zisk bronzu dodá pocit, po ktorom si môžete trochu vydýchnuť, zrelaxovať a potešiť sa úspechu,“ hovoril osemnásobný najlepší strelec základnej časti NHL.

Po prehre sa spustila vlna kritiky

Rusi pricestovali na turnaj v pozícii favoritov na zisk majstrovského titulu. V základnej skupine ako jediní neprehrali a predvádzali atraktívny ofenzívny hokej. Mužstvo nabité hviezdami kráčalo podujatím bez zaváhania až do semifinále. Po prehre s Fínskom sa však na hráčov spustila vlna kritiky.

„Žijeme v slobodnej krajine a v slobodnom svete, takže každý má priestor na to, aby vyjadril svoj názor. Mojou úlohou je pripravovať sa, trénovať a hrať zápasy,“ odpovedal Kovaľčuk, ktorý vo veku 36 rokov deklaroval záujem naďalej reprezentovať Rusko.

Rodák z Tveru zároveň vyjadril nádej, že by sa majstrovská trofej mohla čoskoro vrátiť do najväčšej krajiny sveta. „Máme v tíme viacero mladých hráčov, pre ktorých to bol prvý seniorský šampionát. Myslím si, že aj napriek zaváhaniu v semifinále, máme pred sebou svetlú budúcnosť,“ dodal.