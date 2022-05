Bronz s cenou zlata, futsalisti CopyLeaders Prievidza majú za sebou senzačnú sezónu (video)

Na futsalovú mapu Slovenska vystrelili ako kométa. CopyLeaders Prievidza v tejto sezóne ako jediný dokázali potrápiť favorizovaný Lučenec a nakoniec sa po výhre s Košicami lúčia so sezónou bronzovými medailami, čo je historické umiestnenie pre tím z hornej Nitry.

Vo štvrtkovom zápase o 3. miesto si poradili so súperom Podpor Pohyb Košice 6:3, hoci prvý polčas prehrali 1:3.

Zavelili však k obratu, do druhého dejstva nastúpili ako vymenení, pokropení živou vodou a dvoma gólmi kapitána Delunasa a ďalších zásahov Horvátha, Bundavicu a Petrušiča uchmatli duel vo svoj prospech a zaslúžene obsadili 3. miesto v tabuľke 1. SLF.

Neopísateľné pocity

„Som veľmi šťastný, že sme vyhrali súboj o 3. Miesto. Sú to neopísateľne pocity, každý z nás má zásluhu na tomto úžasnom víťazstve a ďakujem za krásne ukončenú sezónu a pevne verím že na budúci rok to môže byť ešte lepšie,“ vyhlásil po historickom okamihu kapitán Copyleaders Prievidza Marco Delunas.

„Po semifinálovej bitke s Lučencom sme boli psychicky aj fyzicky vyčerpaní. Mali sme veľa zranených hráčov, každý tréning sme boli bez štyroch až piatich hráčov. Vedeli sme, že zápas bude ťažký po všetkých stránkach. V prvom polčase sme neboli na našej úrovni, mali sme smolu pri dvoch inkasovaných góloch. Cez polčas sme zmenili nejaké veci v útoku a do konca zápasu absolútne dominovali a zaslúžene vyhrali, čím sme vybojovali bronz. Som šťastný, že sme sezónu zakončili víťazne a tým najlepším spôsobom sme poďakovali všetkým fanúšikom, ktorí nás počas sezóny podporovali. Dostali sme sa medzi tri najlepšie tímy slovenského futsalu a to je pre nás koruna tejto veľmi úspešnej sezóny,“ okomentoval posledný zápas a pocity po zisku medaily tréner Marin Jukič.

Obetavý prístup

Po nepresvedčivom štarte sezóny, ktorý ovplyvnilo aj prerušenie súťaže pre koronavírus, prišlo v Prievidzi k ráznym zmenám a okamžite sa stali postrachom súperov a milým prekvapením tohto ročníka futsalovej najvyššej súťaže.

„Sme neskutočne šťastní, že sa nám podaril takýto úspech. Pred sezónou to nikto nečakal. Chcem sa poďakovať chlapcom za obetavý prístup, že nezložili v súboji o bronz zbrane za nepriaznivého stavu a dokázali sa vzoprieť osudu a doviesť zápas do víťazného konca. Taktiež patrí veľká vďaka realizačnému tímu a hlavne trénerovi Marinovi Jukičovi. Dokázal z chlapcov dostať maximu, zlepšiť ich hru, sprofesionalizoval ich prístup k tréningom i zápasom a to prinieslo vytúžené ovocie. Nebyť hlavného sponzora, bronz by sme mohli len ťažko získať. Vďaka nemu sme mohli počas sezóny fungovať a zabezpečiť také podmienky, aby sme hrali o tie najvyššie priečky,“ dodal manažér tímu CopyLeaders Prievidza Tomáš Nagy.

https://www.youtube.com/watch?v=_op8IHCo9U4