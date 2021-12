Bruce Springsteen predal kompletnú hudobnú produkciu, spoločnosť Sony zaplatila pol miliardy dolárov

Americký spevák Bruce Springsteen predal svoju kompletnú hudobnú produkciu a vydavateľské práva na ňu spoločnosti Sony za 500 miliónov dolárov. Ako uvádza spravodajský web BBC, mediálna korporácia Sony tak získala do svojho vlastníctva 20 štúdiových albumov vrátane klasík ako Born To Run, The River a Born In The USA.

Hudba 72-ročného interpreta vygenerovala vlani príjmy vo výške približne 15 miliónov dolárov. BBC podotýka, že Springsteen sa odhodlal k podobnému kroku, aký v minulosti učinili Bob Dylan, Blondue či David Bowie.

Takéto dohody poskytujú umelcom a ich majetku okamžitú finančnú istotu, zatiaľ čo držitelia práv dúfajú, že budú profitovať z budovania nových zdrojov príjmov z hudby prostredníctvom filmových a televíznych licencií, reklamných predmetov či rôznych cover verzií.