Brusel má dať Slovensku pokoj, štát si podľa Danka môže požičať miliardy eur a nič zlé sa nestane

Slovensko si môže dovoliť požičať aj sedem miliárd eur na rozvoj infraštruktúry a stále bude pod stanoveným stropom zadlženia verejných financií 60 percent k HDP. Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko to povedal v rozhlasovej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy v súvislosti s pôvodne plánovaným vyrovnaným rozpočtom.

„Slovensko, keď si požičia aj sedem miliárd, nič zlé sa nestane, budeme na úrovni 55 percent zadlženia k HDP. Musíme urobiť analýzu, za akých podmienok budú rozpustené pri veľkých infraštruktúrnych projektoch. Nech sú to jasné, čitateľné, transparentné pravidlá s úplnou zmenou stavebného zákona,“ vyhlásil Danko.

Odmieta grécku cestu zadlžovania

Dodal zároveň, že absolútne odmieta grécku a taliansku cestu zadlžovania štátu. Ideálny stav je podľa neho blížiť sa k vyrovnanému rozpočtu, pričom sa vyslovil za väčšie kontroly pri podvodoch na dani z pridanou hodnotou (DPH).

„Nech si Brusel rieši Talianov. Štáty sa mali zaviazať na zadlžení 60 percent k HDP. Taliani už dávno mali byť v bankrote. Ak chce Brusel niekoho riešiť, nech si vyrieši Talianov a Slovensku nech dá pokoj,“ uviedol Danko v spojitosti so zadlžovaním Slovenska v dôsledku viacerých sociálnych a daňových návrhov vládnej koalície pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami.

„Slovenská ekonomika znesie takéto pôžičky, aj keď pre človeka znie strašne sedem miliárd investičných peňazí. Ešte vždy by sme boli vzorovou ekonomikou vo vzťahu k Francúzsku aj Rakúsku,“ tvrdí Danko.

Volá po vláde tvrdej ruky

Šéf národniarov opäť volal po vláde tvrdej ruky a ako príklad spomenul maďarského premiéra Viktora Orbána a predsedu poľskej vládnej konzervatívnej strany Právo a spravodlivosť Jarosława Kaczyńského. „Keby som mal moc, ktorú závidím naozaj Kaczynskému, Orbánovi. Lebo tu už musí prísť pevná ruka, tu sa ináč poriadok neurobí,“ vyhlásil Danko.

Líder koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia Michal Truban si myslí, že na Slovensku je nefungujúci systém. „Treba robiť investície, posúvať našu krajinu dopredu, ale investície treba robiť predovšetkým v školstve a zdravotníctve a v niečom, čo nám prinesie to, aby to štát vedel generovať spätne a dlh sme vedeli aj platiť,“ povedal Truban.

Opatrenia sú podľa Trubana nesystematické

Navrhované sociálno-ekonomické opatrenia vládnej koalície označil za nesystémové, marketingové pred voľbami, pričom nie sú ani poriadne prepočítané. „Náš pohľad na daňovú politiku je ten, že treba daňový mix veľmi rozumne rozdeliť. Treba znížiť dane, ktoré ľuďom môžu pomôcť, napríklad, menej zdaniť prácu, znížiť zdravotné odvody. A naopak, ak treba zvyšovať dane, tak na veci, ktoré škodia životnému prostrediu, zdraviu, napríklad, hazard. Tie treba viac zdaňovať,“ poznamenal Truban. Problém je podľa neho v tom, že tie opatrenia sa robia tak, ako sa kto vyspí, nie sú systematické, na čo sa sťažujú aj podnikatelia.

„Táto vláda za štyri roky nedokázala robiť základné zásadné zmeny, nedokázala stavať diaľnice, nedokázala postaviť nemocnice. To je problém, že v systéme, ktorý nefunguje efektívne, sa peniaze strácajú. To, ako bude fungovať štát a naša krajina, je predovšetkým o ľuďoch,“ poznamenal líder koalície Progresívne Slovensko – Spolu – občianska demokracia. „Vzdelávanie je to, čo Slovensko zásadne potrebuje, ovplyvňuje všetky sektory. Vzdelávanie je to, čo najviac pomôže podnikateľom, aby sme mali kvalitnú pracovnú silu,“ uviedol Truban. Dodal, že na Slovensku sú oveľa väčšie problémy a vláda chce investovať veľké peniaze populisticky.