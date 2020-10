Brusel podnikol právne kroky voči Británii, môže za to návrh zákona porušujúci dohodu o brexite

Európska únia (EÚ) podnikla právne kroky proti Veľkej Británii pre jej plány prijať legislatívu, ktorá by porušila časť právne záväznej dohody o brexite.

Dolná komora návrh odobrila

Brusel dal Londýnu čas do stredy, aby sporný návrh zákona o vnútornom trhu Spojeného kráľovstva stiahol. Namiesto toho však poslanci dolnej komory parlamentu v utorok návrh odobrili v pomere hlasov 340 ku 256 a poslali ho Snemovni lordov. Tam ale podľa agentúry AP narazí na silnú opozíciu, pretože porušuje medzinárodné právo.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa vyjadrila, že britský plán „je svojou podstatou porušením povinnosti lojality stanovenej v dohode o vystúpení“ Spojeného kráľovstva z eurobloku. Ak Británia prijme legislatívu „tak ako je, bude úplne protirečiť írsko-severoírskemu protokolu“.

Medzičasom zástupcovia EÚ a Spojeného kráľovstva pokračujú v rokovaniach o obchodnej dohode po skončení pobrexitového prechodného obdobia v decembri. Nezostáva im však veľa času. Kolo rokovaní sa má skončiť v piatok, ale predpokladá sa, že diskusie budú pokračovať až do summitu EÚ, ktorý sa bude konať 15. a 16. októbra – termínu, ktorý britský premiér Boris Johnson stanovil ako konečný na uzavretie dohody. Brusel trvá na tom, že by rokovania mali pokračovať až do konca mesiaca.

Celý proces sa skomplikuje

Spomínaná navrhovaná legislatíva celý proces komplikuje. Ak sa z nej stane zákon, Spojenému kráľovstvu dá právomoc ignorovať časť brexitovej dohody, ktorá sa týka obchodu do a zo Severného Írska, ktoré zdieľa 500-kilometrovú hranicu s Írskou republikou – členským štátom EÚ.

Zástupcovia únie sa obávajú, že by to mohlo viesť k znovuzavedeniu tvrdých hraníc a narušeniu stability, ktorá je základom mieru v Severnom Írsku od Veľkopiatkovej dohody z roku 1998.

Vláda v Londýne tvrdí, že rešpektuje mierovú dohodu aj dohodu o brexite, ale navrhovaná legislatíva má slúžiť ako záchranná sieť v prípade, ak by EÚ mala neprimerané požiadavky, ktoré by mohli narušiť obchod medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.